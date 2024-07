Le no 1 mondial Jannik Sinner sera de retour à l’Omnium Banque Nationale cet été, à Montréal, pour tenter d’y défendre son titre.

La Presse Canadienne

Sinner est la tête d’affiche des tennismen qui ont été mentionnés par Tennis Canada jeudi matin.

L’Italien a remporté son premier Masters 1000 à Toronto l’été dernier, après avoir disposé de l’Australien Alex de Minaur 6-4, 6-1 en finale.

Depuis ce temps, Sinner a mené l’Italie à la conquête de la Coupe Davis, a remporté son premier titre du Grand Chelem aux Internationaux d’Australie et s’est hissé au sommet du classement mondial.

Le Serbe Novak Djokovic, détenteur de 24 titres majeurs en carrière et no 2 mondial, devrait également participer au tournoi qui se déroulera au stade IGA de Montréal.

Le Serbe âgé de 37 ans a triomphé à quatre reprises au Canada et sera accompagné pour l’occasion des anciens champions Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Pablo Carreno Busta.

Parmi les autres têtes d’affiche qui devraient être présentes dans la métropole se trouvent l’Espagnol Carlos Alcaraz (no 3), l’Américain Ben Shelton et le Danois Holger Rune (no 15), ainsi que les anciens finalistes polonais Hubert Hurkacz (no 7), australien Alex de Minaur (no 9) et grec Stefanos Tsitsipas (no 11).

De plus, le Québécois Félix Auger-Aliassime (no 17) disputera son match de premier tour en soirée le 7 août. Son compatriote Denis Shapovalov (no 121), de Richmond Hill, en Ontario, entamera son parcours en journée, après avoir reçu une invitation du comité organisateur.