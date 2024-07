Leylah Annie Fernandez a bien hâte de jouer l’Omnium Banque Nationale devant les siens, à Toronto. Mais elle pense d’abord aux Jeux de Paris, où elle vivra sa deuxième expérience olympique.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La Québécoise, actuellement 25e au classement de la WTA, avait atteint le deuxième tour à Tokyo. Elle vise un plus long parcours à Paris, à la fois en simple et en double, où elle fera équipe avec Gabriela Dabrowski.

À Toronto, la Québécoise de 21 ans sera l’une des têtes d’affiche du tournoi, disputé du 4 au 12 août en raison des Jeux de Paris, où le tennis sera à l’affiche du 27 juillet au 4 août.

Le volet masculin des Internationaux du Canada, disputé à Montréal, commencera un jour plus tôt, le 3 août.

En plus de Fernandez, la no 1 mondiale et gagnante de cinq titres en Grand Chelem Iga Swiatek sera à Toronto, tout comme l’Américaine Coco Gauff et la Biélorusse Aryna Sabalenka. Toutes les joueuses du top 10 et 43 des 44 premières sont pour l’instant inscrites au tournoi.

La Canadienne Bianca Andreescu, championne en 2019, mais qui a glissé au 176e rang mondial alors qu’elle se remet d’une blessure, a obtenu un laissez-passer des organisateurs.