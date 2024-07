(Londres) Lorenzo Musetti n’a mis que très peu de temps à apporter les correctifs nécessaires.

Ken Maguire Associated Press

Pour s’habituer à sa nouvelle vie, et pour contrecarrer le service du géant de six pieds huit pouces Giovanni Mpetshi Perricard.

Musetti a accédé aux quarts de finale d’un premier tournoi du Grand Chelem en carrière lundi à Wimbledon après avoir disposé du Français âgé de 21 ans 4-6, 6-3, 6-3 et 6-2.

Musetti, la 25e tête de série du tournoi, s’est laissé choir sur la pelouse après que Mpetshi Perricard eut manqué de précision avec son coup droit, mettant du même coup un terme à un échange de 30 coups et au match des huitièmes de finale. Dos au sol, le torse de l’Italien âgé de 22 ans pulsait, à la recherche de son souffle.

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Giovanni Mpetshi Perricard

Après une saison en dents de scie, Musetti connaît de bons moments au All England Club. Il est devenu père en mars.

« Ça fait quasiment un an, avec tous les défis et toutes les nouvelles expériences découlant de la grossesse de ma conjointe, et du fait de devenir père. Beaucoup de choses se sont produites, et ont changé », a expliqué Musetti en entretien sur le court.

« J’ai mis beaucoup de temps à trouver le bon équilibre », a-t-il renchéri.

Il a cependant mis une manche à trouver le bon équilibre contre le puissant cogneur français, qui a décoché 105 as au total en route vers une participation au quatrième tour à Wimbledon. C’était d’ailleurs sa fête, lundi.

Musetti a converti cinq de ses 15 balles de bris face à Mpetshi Perricard.

« C’est une grosse journée. Je suis très heureux et fier d’avoir obtenu cette victoire contre un adversaire très coriace. J’ai éprouvé des ennuis au départ — son service était imparable, a dit l’Italien. Vous n’imaginez pas à quel point c’est difficile de le parer. J’en tremble encore. »

Musetti affrontera maintenant le vainqueur du match entre la quatrième tête de série Alexander Zverev et l’Américain Taylor Fritz (no 13). Ce duel aura lieu un peu plus tard lundi.

Alex de Minaur bat Arthur Fils

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS Alex de Minaur

Neuvième tête de série, Alex de Minaur a aussi atteint pour la première fois les quarts de finale à Wimbledon en disposant du Français Arthur Fils 6-2, 6-4, 4-6, 6-3.

L’Australien de 25 ans affrontera maintenant le vainqueur du duel opposant le septuple champion de Wimbledon Novak Djokovic à Holger Rune, classé 15e.

De Minaur boitait après avoir mis fin à la rencontre d’une volée.

« Je vais être correct ; je vais trouver une façon », a-t-il dit sur le court.