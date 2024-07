PHOTO ALBERTO PEZZALI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Fernandez et Shibahara s’inclinent au troisième tour du double

(Londres) La Canadienne Leylah Fernandez et sa partenaire, la Japonaise Ena Shibahara, ont été éliminées du tableau du double à Wimbledon.

La Presse Canadienne

La paire a baissé pavillon au troisième tour, 6-2, 7-6 (3) contre les quatrièmes têtes de série, l’Américaine Taylor Townsend et la Tchèque Katerina Siniakova.

Fernandez et Shibahara tiraient de l’arrière 6-2, 3-2 avant que le jeu ne soit suspendu dimanche.

Townsend et Siniakova ont converti trois des quatre balles de bris offertes par leurs adversaires.

Plus tard lundi, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et le Finlandais Harri Heliövaara ont été défaits 6-4, 6-4 en double mixte par le duo néo-zélandais formé d’Erin Routliffe et Michael Venus.

Dabrowski demeure la seule Canadienne toujours en lice dans le tournoi, alors qu’elle fait équipe en double avec Routliffe. La paire classée deuxième doit affronter la Roumaine Elena-Gabriela Ruse et l’Ukrainienne Marta Kostyuk mardi.