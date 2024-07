(Wimbledon) Carlos Alcaraz, tenant du titre, a vaincu dimanche la résistance acharnée du Français Ugo Humbert (16e mondial) pour le battre 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 et atteindre les quarts de finale à Wimbledon.

Agence France-Presse

« Jouer contre des gauchers, c’est toujours un piège, quelle que soit la surface. Mais je me sentais bien sur le court aujourd’hui et j’ai joué à un très bon niveau. J’ai juste essayé de ne pas penser au fait que je jouais contre un gaucher et de jouer mon jeu », a commenté l’Espagnol de 21 ans.

Il affrontera pour une place dans le dernier carré l’Américain Tommy Paul (13e) ou l’Espagnol Roberto Bautista (112e).

Pour le plus grand plaisir du public qui le lui a manifesté, tant durant le match qu’à sa sortie du court, Humbert a opposé une résistance spectaculaire qui a par moments semblé faire douter Alcaraz.

Sous la menace permanente de son adversaire, le N.3 mondial a su élever son niveau aux moments les plus importants, comme dans le cinquième jeu du deuxième set où il a sauvé quatre balles de bris, ou encore sur la balle de set de cette deuxième manche.

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Carlos Alcaraz

Sur le service du Français, Alcaraz s’est retrouvé assis au sol face au filet en fond de court, mais il a réussi à se relever, courir remettre du bout de la raquette l’attaque de Humbert. Ce dernier avait alors une nouvelle occasion de sauver cette balle de set sur une volée a priori facile, mais il l’a mise trop longue et ainsi offert la manche à son adversaire.

S’il avait dû commenter ce point ? « Incroyable », a répondu Alcaraz.

« Une balle de set est un point important alors il fallait que je montre à mon adversaire que, quel que soit le coup qu’il frapperait, je serais sur la balle. Je suis comme ça : je serai là et je me battrai jusqu’à la dernière balle. Parfois, ça donne un beau point comme celui-là et parfois je perds, mais au moins, je me bats », a-t-il développé.

Alors qu’il menait 1-0 et 30/0 sur le service de Humbert dans le troisième set, il était difficile d’imaginer la tournure qu’allait prendre cette manche.

Car Alcaraz s’est mis à commettre des fautes directes, comme cette volée de coup droit qu’il veut amortir et qui lui reste dans la raquette. Il s’énerve, mime des gestes en direction de son box et de son entraîneur Juan Carlos Ferrero. Mais les jeux défilent et il perd trois fois sa mise en jeu.

Il commence cependant la quatrième manche par un bris, immédiatement annulé par Humbert qui, ayant pris confiance, se montre très agressif en retour.

PHOTO HENRY NICHOLLS, AGENCE FRANCE-PRESSE Ugo Humbert

Mais le Français offre un nouveau bris à Alcaraz dans la foulée, sur une double faute.

Le Français refera son service de retard pour revenir à 3-3, mais sur un smash trop long il donne deux balles de bris à Alcaraz qui en profite pour s’échapper 6-5.

Sur son service, l’Espagnol s’offre deux balles de match sur une superbe amortie et empoche la mise.

Vainqueur en Grand Chelem sur les trois surfaces (dur, gazon, terre battue), il vise cette année un rare doublé Roland-Garros-Wimbledon.

Humbert, quant à lui, ne fait donc pas mieux que lors de sa première participation à Wimbledon où il avait déjà atteint les huitièmes de finale, ce qui reste à ce jour son meilleur résultat en Grand Chelem.