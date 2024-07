(Wimbledon) La N.1 mondiale Iga Swiatek a été éliminée samedi dès le troisième tour de Wimbledon par la Kazakhe Yulia Putintseva (35e) 3-6, 6-1, 6-2.

Agence France-Presse

« Que c’est bon ! Je ne sais pas comment j’ai fait. J’étais juste concentrée pour essayer de jouer le plus vite possible et ne pas lui laisser de temps. Vous m’avez ramenée à la vie après le premier set ! », a lancé la Kazakhe de 29 ans au public qui l’a bruyamment soutenue et qui l’a encore longuement acclamée avant qu’elle ne quitte le court N.1.

« Pendant le match, je me suis dit que j’avais déjà battu la N.1 mondiale sur gazon », a-t-elle également dit en référence à sa victoire contre Naomi Osaka en 2019 à Birmingham.

Moins à l’aise sur gazon que sur terre battue, la Polonaise a complètement perdu le fil de son match après le gain de la première manche.

Elle a ainsi commis un total de 38 fautes directes, dont quinze dans le dernier set, pour 34 coups gagnants.

Et c’est Putintseva, qui n’avait encore jamais dépassé le deuxième tour en neuf participations, qui affrontera la Lettonne Jelena Ostapenko (14e) pour une place en quarts.

« Je ne veux pas y penser encore. Je veux profiter de ma victoire et on pensera à Jelena demain à l’entraînement », a-t-elle conclu.

Son meilleur résultat à ce jour en Grand Chelem est d’avoir atteint les quarts de finale à Roland-Garros (2016 et 2018) et à l’US Open 2020.

Swiatek n’a jamais dépassé les quarts de finale à Wimbledon. Elle s’arrête au 3e tour comme en 2022 et comme à l’Open d’Australie en janvier.

Jabeur sortie dès le 3e tour

La Tunisienne Ons Jabeur, 10e mondiale et double finaliste sortante, a été éliminée samedi dès le troisième tour de Wimbledon par l’Ukrainienne Elina Svitolina (21e) 6-1, 7-6 (7/4).

Demi-finaliste l’an dernier, Svitolina affrontera la Chinoise Xinyu Wang (42e) pour tenter de se hisser en quarts.