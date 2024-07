(Londres) La carrière d’Andy Murray à Wimbledon a connu une fin plutôt décevante quand Emma Raducanu s’est retirée de leur match de double mixte, samedi, citant des ennuis au poignet droit.

Howard Fendrich Associated Press

Âgé de 37 ans, Murray, a été deux fois champion en simple au All England Club.

Il prendra sa retraite au terme des Jeux olympiques de Paris, qui vont débuter plus tard ce mois-ci.

À Wimbledon, Murray s’est retiré du simple en raison d’une opération visant à retirer un kyste de sa colonne vertébrale, le 22 juin.

En double masculin, lui et son frère aîné Jamie ont été battus au premier tour.

« Malheureusement, je me suis réveillée avec de la raideur au poignet droit. J’ai donc pris la décision très difficile de me retirer du double mixte, a déclaré Raducanu. Je suis déçue, car j’avais vraiment hâte de jouer avec Andy. »

PHOTO MATTHEW CHILDS, ARCHIVES REUTERS Emma Raducanu

Raducanu a remporté les Internationaux des États-Unis à 18 ans en 2021, comme qualifiée.

Sa carrière a depuis été marquée par les blessures. Elle a subi des interventions aux poignets et à la cheville en 2023.

Elle doit se mesurer à la Néo-Zélandaise Lulu Sun au quatrième tour du simple, dimanche.

Le All England Club a fêté Murray après que lui et Jamie aient été battus en double jeudi, notamment avec un vidéo de quatre minutes où il a reçu des hommages de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Venus Williams.

Katie Volynets et Rajeev Ram ont été insérés au tableau du double mixte, pour remplacer Raducanu et Murray.

Le titre de Murray à Wimbledon en 2013 a fait de lui le premier Britannique en 77 ans à remporter le championnat en simple du tournoi.

Il a de nouveau obtenu le trophée en 2016.

Murray a aussi triomphé à New York en 2012, terminé 2016 au premier rang de l’ATP, mérité deux médailles d’or en simple aux JO et aidé la Grande-Bretagne à gagner un titre en Coupe Davis.