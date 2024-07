Gauff et Raducanu de retour en huitièmes de finale

(Wimbledon) Coco Gauff (N.2 mondiale) s’est logiquement qualifiée pour les huitièmes de finale aux dépens de l’inattendue Britannique Sonay Kartal (298e) 6-4, 6-0, vendredi à Wimbledon.

Agence France-Presse

L’Américaine de 20 ans, vainqueur des derniers Internationaux des États-Unis, affrontera sa compatriote Emma Navarro (17e) pour tenter de jouer son premier quart de finale à Wimbledon.

Gauff avait fait une entrée tonitruante à Wimbledon en 2019 en battant Venus Williams au premier tour avant de se hisser en huitièmes à l’âge de 15 ans, mais elle n’est toujours pas parvenue jusqu’en quarts sur le gazon londonien.

Emma Raducanu défait Sakkari

PHOTO GLYN KIRK, AGENCE FRANCE-PRESSE Emma Raducanu

Emma Raducanu, 135e mondiale et bénéficiaire d’une invitation, retrouvera les 8es de finale d’un Grand Chelem pour la première fois depuis son triomphe aux Internationaux des États-Unis 2021 grâce à sa victoire vendredi à Wimbledon contre la Grecque Maria Sakkari (9e) 6-2, 6-3.

« Aujourd’hui, je me suis vraiment fait plaisir, j’ai apprécié chaque instant. Je me disais “tu ne sais pas combien de fois tu auras la chance de jouer sur le Centre Court plein à craquer” alors je vous suis très reconnaissante pour le soutien », a-t-elle déclaré au public.

« Ce dont je suis la plus fière, c’est de la façon dont j’ai su rester concentrée et déterminée sur chaque point. Maria (Sakkari) est une joueuse du top 10, elle est difficile à jouer, elle a des armes incroyables, je savais qu’il faudrait que je me batte », a-t-elle souligné en ajoutant avoir tout fait pour ne pas se « laisser déconcentrer par le score ».

Outre sa qualification, Raducanu a également obtenu la deuxième victoire de sa carrière contre une joueuse du top 10 mondial, après celle la semaine dernière face à l’Américaine Jessica Pegula (5e) à Eastbourne.

La Britannique de 21 ans avait déjà atteint les 8es de finale à Wimbledon, en 2021 pour sa première participation. Dans la foulée, elle avait créé une immense surprise en remportant les Internationaux des États-Unis en sortant des qualifications.

Mais depuis, entre blessures et contre-performances, elle n’avait plus dépassé le deuxième tour en Grand Chelem.

Cette fois, elle affrontera la Néo-zélandaise Lulu Sun (123e et issue des qualifications) pour tenter de se hisser en quarts de finale.