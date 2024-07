(Londres) Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray font tous partie des joueurs inscrits au tournoi de tennis masculin aux Jeux olympiques de Paris, a révélé la Fédération internationale de tennis jeudi.

Associated Press

Daniil Medvedev devra techniquement y participer sous une bannière « neutre » plutôt qu’en tant qu’athlète de Russie, en raison de l’invasion de l’Ukraine par son pays.

Djokovic (Serbie) et Murray (Royaume-Uni) ont chacun 37 ans, tandis que Nadal (Espagne) est âgé de 38 ans, et ils ont tous remporté plusieurs titres du Grand Chelem en carrière. Djokovic domine à ce chapitre avec 24 titres majeurs, bien qu’il n’ait jamais gagné l’or aux Jeux olympiques.

Nadal, qui occupe le deuxième rang avec 22 titres du Grand Chelem en carrière, a gagné l’or en simple aux Jeux de 2008 et en double à ceux de 2016. Il a fait l’impasse sur Wimbledon, qui est en cours, afin de se préparer pour le tournoi olympique.

Murray a gagné trois tournois majeurs en carrière et est le seul tennisman qui se soit adjugé deux médailles d’or consécutives en simple aux Jeux olympiques d’été. Il a déjà mentionné qu’il prévoit se retirer après les Jeux de Paris, où se déroulera le tournoi de tennis du 27 juillet au 4 août sur la terre battue du complexe de Roland-Garros.

Parmi les têtes d’affiche du côté féminin se trouvent la no 1 mondiale Iga Swiatek (Pologne), la no 2 Coco Gauff (États-Unis) et la no 4 Elena Rybakina (Kazakhstan). La no 3 Aryna Sabalenka a décidé de s’absenter des Jeux olympiques ; son pays, la Biélorussie, est un allié de la Russie dans son invasion de l’Ukraine, donc elle aurait pu y participer en tant qu’athlète évoluant sous bannière « neutre », comme Medvedev.

Swiatek a gagné cinq titres du Grand Chelem – dont quatre aux Internationaux de France au cours des cinq dernières années –, tandis que Gauff et Rybakina ont gagné un titre majeur chacune. Gauff aurait pu représenter les États-Unis aux JO de Tokyo il y a trois ans, mais elle a été écartée de l’équipe puisqu’elle a testé positive à la COVID-19.

Les tableaux principaux de simple comprendront chacun 64 joueurs, et 32 équipes pour les tableaux de double. Les 16 équipes de double mixte seront dévoilées le 24 juillet. Le tirage au sort en vue du tournoi aura lieu le 25 juillet à Paris.

Parmi les autres joueurs qui ont été annoncés jeudi se trouvent le détenteur de trois titres du Grand Chelem Carlos Alcaraz – qui jouera aussi en double avec Nadal –, le no 1 mondial Jannik Sinner (Italie), le médaillé d’or aux JO de Tokyo Alexander Zverev (Allemagne), le médaillé d’or en double aux JO de 2008 Stanislas Wawrinka (Suisse), la détentrice de quatre titres du Grand Chelem Naomi Osaka (Japon), la championne des Internationaux des États-Unis en 2019 Bianca Andreescu (Canada) et la championne des Internationaux d’Australie en 2018 Caroline Wozniacki (Danemark).