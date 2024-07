(Wimbledon) La N.2 mondiale Coco Gauff a survolé son match du deuxième tour mercredi à Wimbledon et logiquement surclassé 6-2, 6-1 la Roumaine de 19 ans Anca Todoni (142e), issue des qualifications et qui jouait son premier tournoi du Grand Chelem.

Agence France-Presse

« J’aurais pu jouer un peu plus propre à certains moments, mais globalement je suis contente de passer au troisième tour », a déclaré l’Américaine de 20 ans.

Elle affrontera la Française Clara Burel (45e) ou la Britannique Sonay Kartal (298e) pour une place en huitièmes de finale.

Après les forfaits d’Aryna Sabalenka (3e et demi-finaliste l’an dernier) et de Victoria Azarenka (16e et demi-finaliste en 2011 et 2012), sa moitié de tableau s’est nettement ouverte.

Naomi Osaka, Daria Kasatkina et Madison Keys semblent ses adversaires les plus dangereuses.

« Je ne regarde jamais le tableau en avance. Je ne fais attention qu’au premier match et ensuite au match d’après. Évidemment, je sais qu’il y a eu des forfaits et c’est dommage », a-t-elle simplement commenté.

Gauff avait fait une entrée tonitruante à Wimbledon en 2019 en battant Venus Williams au premier tour avant de se hisser en huitièmes à l’âge de 15 ans, mais elle n’est toujours pas parvenue jusqu’en quarts sur le gazon londonien.

Mais l’an dernier elle a remporté les Internationaux des États-Unis et semble mûre pour aller loin à Wimbledon aussi. De là à ressentir une pression particulière ?

« J’ai beaucoup appris sur la vie. Je suis passionnée par ce que je fais, mais ce n’est pas très sérieux. C’est un jeu, c’est du sport », répond-elle en reconnaissant que « parfois le monde peut vous faire sentir une énorme pression, de grandes attentes », mais que dans l’ensemble elle se sentait surtout « très privilégiée » de jouer à Wimbledon.