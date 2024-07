(Londres) La journée s’est déroulée en deux temps pour les Canadiens mercredi au tournoi de Wimbledon.

La Presse Canadienne

D’une part, Félix Auger-Aliassime a été renversé par l’Australien Thanasi Kokkinakis 4-6, 5-7, 7-6 (9), 6-4 et 6-4 au bout d’un marathon de 4 heures et 38 minutes de jeu, dans un match qui a été interrompu plusieurs fois par la pluie et qui s’est étalé sur deux jours.

Ce résultat est crève-cœur pour le Québécois, 17e tête de série du tournoi, qui a disposé de quatre balles de match la veille avant l’interruption du jeu. S’il était parvenu à convertir l’une d’entre elles, alors il aurait scellé l’issue de cette rencontre en trois manches consécutives.

Mais ça ne s’est pas concrétisé. Kokkinakis, qui pointe au 93e rang mondial, affrontera au deuxième tour le Français Lucas Pouille.

Auger-Aliassime, qui a atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2021, a ainsi été éjecté de l’All England Club dès le premier tour pour la troisième année consécutive.

Victoire de Bianca Andreescu

PHOTO GLYN KIRK, AGENCE FRANCE-PRESSE Bianca Andreescu

D’autre part, Bianca Andreescu est aisément venue à bout de la Tchèque Linda Nosková 6-3, 7-6 (5) au deuxième tour sur le court no 18.

Andreescu, qui pointe au 176e échelon mondial, a pris la mesure de sa rivale, la 26e tête de série, au bout de 93 minutes.

Elle affrontera au troisième tour la gagnante du match opposant la finaliste des Internationaux de tennis de France, l’Italienne Jasmine Paolini, et la Belge Greet Minnen.

L’Ontarienne n’a pas été aussi incisive au service qu’elle l’aurait souhaité : elle n’a remporté que 74 % de ses points avec sa première balle. De plus, elle a été limitée à un seul as, en plus de commettre deux doubles fautes.

Andreescu, la championne des Internationaux des États-Unis en 2019, n’a pu convertir qu’une seule de ses six balles de bris. Elle a cependant été tenace en retour de service, empêchant Nosková de lui ravir son service en cinq occasions.

La représentante de l’unifolié a aussi terminé le match avec un total de 28 coups gagnants et 11 fautes directes. Nosková, plus brouillonne, a enregistré 21 coups gagnants, mais elle a commis 26 fautes directes.

Par ailleurs, le match de deuxième tour de l’Ontarien Denis Shapovalov contre l’Allemand Daniel Altmaier, prévu initialement mercredi après-midi, a été reporté à ce jeudi matin.

En double féminin, les deuxièmes têtes de série du tournoi, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, ont facilement pris la mesure des Russes Anastasia Potapova et Mirra Andreeva 6-2, 7-5 au premier tour.

La Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de jeu japonaise Ena Shibahara ont pour leur part battu les Chinoises Jiang Xinyu et Guo Hanyu en trois manches de 2-6, 7-6 (4), 6-3.