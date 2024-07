(Londres) Bianca Andreescu est venue à bout de la Tchèque Linda Noskova 6-3, 7-6 (5) au deuxième tour du tournoi de Wimbledon, mercredi, sur le court no 18.

La Presse Canadienne

Andreescu, qui pointe au 176e échelon mondial, a pris la mesure de sa rivale, la 26e tête de série, au bout d’une heure et 33 minutes.

Elle affrontera au troisième tour la gagnante du match entre la finaliste des Internationaux de tennis de France, l’Italienne Jasmine Paolini, et la Belge Greet Minnen.

L’Ontarienne n’a pas été aussi incisive au service qu’elle l’aurait souhaitée ; elle n’a remporté que 74 % de ses points avec sa première balle. De plus, elle a été limitée à un seul as, en plus d’avoir commis deux doubles fautes.

Andreescu, la championne des Internationaux de tennis des États-Unis en 2019, n’a pu convertir qu’une seule de ses six balles de bris. Elle a cependant été tenace en retour de service, empêchant Noskova de lui ravir son service en cinq opportunités.

La représentante de l’unifolié a aussi terminé le match avec un total de 28 coups gagnants, et 11 fautes directes. Noskova, plus brouillonne, a enregistré 21 coups gagnants, mais elle a commis 26 fautes directes.

D’autre part, le Québécois Félix Auger-Aliassime tentera cet après-midi de compléter son match de deuxième tour en simple masculin. Il menait 6-4, 7-5, 6-7 (9) et 1-1 contre l’Australien Thanasi Kokkikanis avant que la pluie reporte la suite du match amorcé hier.

D’autre part, l’Ontarien Denis Shapovalov aura rendez-vous au deuxième tour cet après-midi avec l’Allemand Daniel Altmaier.