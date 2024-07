(Londres) Andy Murray et Emma Raducanu joueront en double mixte au tournoi de Wimbledon, ont annoncé les organisateurs du tournoi mercredi, réunissant ainsi deux des plus grandes vedettes du tennis britannique.

Associated Press

Murray, qui est âgé de 37 ans, a gagné trois titres du Grand Chelem en carrière, dont ceux au All England Club en 2013 et 2016. Raducanu, qui est âgée de 21 ans, a gagné les Internationaux des États-Unis en 2021 à l’âge de 18 ans et est devenue la plus jeune joueuse qualifiée à soulever le trophée d’un tournoi majeur.

Murray s’était retiré du tournoi de simple à Wimbledon mardi, un peu plus d’une semaine après avoir été opéré afin de retirer un kyste de son épine dorsale. Il compte toujours participer au tournoi de double masculin avec son frère aîné, Jamie.

Murray a déclaré qu’il s’agit de sa dernière présence en tant que joueur à Wimbledon. Il prévoit annoncer officiellement sa retraite après les Jeux olympiques de Paris, qui commenceront plus tard ce mois-ci.

Le All England Club a octroyé un laissez-passer pour le tournoi de double mixte à Murray et Raducanu mercredi. Les frères Murray ont reçu le même traitement pour le tournoi de double masculin la semaine dernière.

PHOTO HANNAH MCKAY, ARCHIVES REUTERS Emma Raducanu

Raducanu devait disputer son match de deuxième tour en simple féminin contre Elise Mertens à Wimbledon un peu plus tard mercredi.