Alcaraz et Medvedev passent au troisième tour

(Wimbledon) Après une première manche accrochée, le tenant du titre Carlos Alcaraz (3e mondial) s’est qualifié mercredi pour le troisième tour de Wimbledon en écartant l’Australien Aleksandar Vukic (69e) 7-6 (7/5), 6-2, 6-2.

Agence France-Presse

L’Espagnol de 21 ans affrontera pour une place en huitièmes de finale l’Américain Frances Tiafoe (29e).

Au premier tour, le vainqueur du dernier Roland-Garros avait déjà eu du mal face l’Estonien Mark Lajal (269e) qu’il avait fini par écarter 7-6 (7/3), 7-5, 6-2.

Mercredi, le match a plus clairement basculé en sa faveur après le gain du bris d’égalité de la première manche.

PHOTO MOSA'AB ELSHAMY, ASSOCIATED PRESS Aleksandar Vukic

Alcaraz a d’abord réussi le bris pour mener 4-2 puis 5-2 dans la première manche, mais Vukic a enchaîné quatre jeux d’affilée et servi pour le gain de la première manche à 6-5. L’Espagnol a égalisé et remporté le bris d’égalité sur sa seconde balle de manche.

Le même scénario s’est alors déroulé dans les deux manches suivantes, Alcaraz réussissant le double bris pour se détacher 5-1 et concluant sur son service.

L’Espagnol, vainqueur aussi des Internationaux des États-Unis 2022, vise cette année un rare doublé Roland-Garros-Wimbledon.

Medvedev vient difficilement à bout de Müller

PHOTO HENRY NICHOLLS, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Daniil Medvedev, 5e mondial et demi-finaliste l’an dernier, a eu bien du mal à se débarrasser du Français Alexandre Müller (102e) 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-4, 7-5, mercredi au deuxième tour de Wimbledon.

Le Russe de 28 ans affrontera au prochain tour le Chinois Zhizhen Zhang (38e) ou l’Allemand Jan-Lennard Struff (41e).

Après un premier tour tranquille, Müller, qui avait perdu au 2e tour l’an dernier pour sa première participation, a donné beaucoup de fil à retordre au Russe.

Dans la première manche, Medvedev a manqué trois balles de bris dès le deuxième jeu de la partie, puis une balle de manche à 5-4 sur le service du Français de 27 ans.

PHOTO HENRY NICHOLLS, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexandre Müller

Le Russe a alors perdu le fil de la rencontre, s’énervant avec son box, au point d’aller s’asseoir à 6/3, balle de manche pour Müller dans le bris d’égalité, comme s’il s’agissait d’un changement de côté.

Se rendant compte de son erreur, il a couru se mettre en position pour retourner, sous le regard amusé de son entraîneur, le Français Gilles Cervara.

Sur sa lancée, Müller s’est détaché 3-0 dans la deuxième manche, mais n’a pu empêcher Medvedev de revenir à 3-3.

Le Français a obtenu une balle de manche à 6-5, mais Medvedev a conservé sa mise en jeu pour obtenir un nouveau bris d’égalité et cette fois c’est lui qui s’est imposé.

La troisième manche a semblé devoir être plus simple lorsque Medvedev s’est détaché 3-0 et a eu une balle de double bris. Mais Müller a réussi à conserver sa mise en jeu et a même refait son bris de retard pour revenir à 4-4.

Sur un amorti qui s’est arrêté dans la bande du filet, Müller a toutefois laissé la troisième manche à Medvedev.

Au changement de côté, le Français s’est fait masser la cuisse gauche, mais il a poursuivi a priori sans trop de gêne.

Il a servi sous pression à 4-5 dans la quatrième manche et s’en est très bien sorti.

Mais à 5-6, il a offert à son adversaire deux balles de match consécutives sur une double faute. Medvedev a commis une faute sur la première, et Müller a commis une nouvelle double faute sur la seconde.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Alcaraz

Wimbledon

Alcaraz et Medvedev passent au troisième tour

Wimbledon

Après une première manche accrochée, le tenant du titre Carlos Alcaraz (3e mondial) s’est qualifié mercredi pour le troisième tour de Wimbledon en écartant l’Australien Aleksandar Vukic (69e) 7-6 (7/5), 6-2, 6-2.

Agence France-Presse

L’Espagnol de 21 ans affrontera pour une place en huitièmes de finale l’Américain Frances Tiafoe (29e).

Au premier tour, le vainqueur du dernier Roland-Garros avait déjà eu du mal face l’Estonien Mark Lajal (269e) qu’il avait fini par écarter 7-6 (7/3), 7-5, 6-2.

Mercredi, le match a plus clairement basculé en sa faveur après le gain du bris d’égalité de la première manche.

PHOTO MOSA'AB ELSHAMY, ASSOCIATED PRESS Aleksandar Vukic

Alcaraz a d’abord réussi le bris pour mener 4-2 puis 5-2 dans la première manche, mais Vukic a enchaîné quatre jeux d’affilée et servi pour le gain de la première manche à 6-5. L’Espagnol a égalisé et remporté le bris d’égalité sur sa seconde balle de manche.

Le même scénario s’est alors déroulé dans les deux manches suivantes, Alcaraz réussissant le double bris pour se détacher 5-1 et concluant sur son service.

L’Espagnol, vainqueur aussi des Internationaux des États-Unis 2022, vise cette année un rare doublé Roland-Garros-Wimbledon.

Medvedev vient difficilement à bout de Müller

PHOTO HENRY NICHOLLS, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Daniil Medvedev, 5e mondial et demi-finaliste l’an dernier, a eu bien du mal à se débarrasser du Français Alexandre Müller (102e) 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 6-4, 7-5, mercredi au deuxième tour de Wimbledon.

Le Russe de 28 ans affrontera au prochain tour le Chinois Zhizhen Zhang (38e) ou l’Allemand Jan-Lennard Struff (41e).

Après un premier tour tranquille, Müller, qui avait perdu au 2e tour l’an dernier pour sa première participation, a donné beaucoup de fil à retordre au Russe.

Dans la première manche, Medvedev a manqué trois balles de bris dès le deuxième jeu de la partie, puis une balle de manche à 5-4 sur le service du Français de 27 ans.

PHOTO HENRY NICHOLLS, AGENCE FRANCE-PRESSE Alexandre Müller

Le Russe a alors perdu le fil de la rencontre, s’énervant avec son box, au point d’aller s’asseoir à 6/3, balle de manche pour Müller dans le bris d’égalité, comme s’il s’agissait d’un changement de côté.

Se rendant compte de son erreur, il a couru se mettre en position pour retourner, sous le regard amusé de son entraîneur, le Français Gilles Cervara.

Sur sa lancée, Müller s’est détaché 3-0 dans la deuxième manche, mais n’a pu empêcher Medvedev de revenir à 3-3.

Le Français a obtenu une balle de manche à 6-5, mais Medvedev a conservé sa mise en jeu pour obtenir un nouveau bris d’égalité et cette fois c’est lui qui s’est imposé.

La troisième manche a semblé devoir être plus simple lorsque Medvedev s’est détaché 3-0 et a eu une balle de double bris. Mais Müller a réussi à conserver sa mise en jeu et a même refait son bris de retard pour revenir à 4-4.

Sur un amorti qui s’est arrêté dans la bande du filet, Müller a toutefois laissé la troisième manche à Medvedev.

Au changement de côté, le Français s’est fait masser la cuisse gauche, mais il a poursuivi a priori sans trop de gêne.

Il a servi sous pression à 4-5 dans la quatrième manche et s’en est très bien sorti.

Mais à 5-6, il a offert à son adversaire deux balles de match consécutives sur une double faute. Medvedev a commis une faute sur la première, et Müller a commis une nouvelle double faute sur la seconde.