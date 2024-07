Le plus prestigieux tournoi majeur de tennis est à nos portes. Quelle histoire marquera cette édition 2024 de Wimbledon ? Regard sur les meneurs et meneuses au classement en vue de ce qui devrait s’avérer un tournoi haletant.

Jannik Sinner, un premier titre à Wimbledon ?

Il est numéro un mondial pour la première fois de sa carrière, et tout lui sourit cette saison. Jannik Sinner arrive à Wimbledon en pleine confiance, après avoir remporté la semaine dernière son premier tournoi sur gazon en défaisant Hubert Hurkacz en finale à Halle. L’année dernière, le tennisman de 22 ans a atteint la demi-finale de Wimbledon. Il a été battu par Novak Djokovic. Cette année, le tennis de Sinner est ailleurs. Il a atteint une autre étape. L’Étape avec un grand E, celle qui permet de rêver aux plus grands honneurs. Sinner a déjà quatre titres en 2024, dont celui des Internationaux d’Australie. Le jeune Italien a commencé la saison avec 24 victoires à ses 25 premiers affrontements. Il n’a perdu que quatre duels jusqu’ici. Des chiffres mirobolants. Il sera intrigant de voir l’actuel meilleur joueur du circuit à l’œuvre à l’All England Club.

Un 25e titre majeur pour Novak Djokovic ?

PHOTO JOHN WALTON, ASSOCIATED PRESS Novak Djokovic

Avant de s’incliner en finale contre Carlos Alcaraz l’an dernier, Novak Djokovic avait remporté les quatre éditions de Wimbledon précédentes. Obtiendra-t-il vengeance cette année ? Seul hic : le Serbe s’est blessé au genou droit il y a à peine trois semaines, à Roland-Garros. Il a été opéré le lendemain. La semaine dernière, il était de retour à l’entraînement à Wimbledon, son genou protégé par une attelle. Sa simple participation au tournoi relève presque du miracle. Djokovic a triomphé à Wimbledon à sept reprises depuis 2011. Il est en quête de son 25e titre majeur ; ça semble encore tout à fait possible de le voir atteindre ce remarquable plateau… si son genou tient le coup, bien sûr. On ne serait pas contre une prise deux de la rivalité Alcaraz-Djokovic.

Carlos Alcaraz, encore ?

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Carlos Alcaraz

« J’ai été battu par meilleur que moi aujourd’hui », a dit Djokovic après la sensationnelle victoire d’Alcaraz en finale, l’an dernier. L’Espagnol pourra-t-il refaire le coup ? On ne pariera pas contre celui qui, à 21 ans, a remporté il y a trois semaines à peine son troisième titre majeur. Rien, et surtout personne, n’arrête Alcaraz lorsqu’il est à 100 %. Un affrontement contre Jannik Sinner, première raquette mondiale, serait certainement captivant. Sur sa page Instagram, le jeune prodige a épinglé trois photos tout en haut de son profil ; celles de ses trois victoires en Grand Chelem. La plateforme ne permet pas d’en épingler quatre, toutefois…

Iga Świątek peut-elle exceller sur gazon ?

PHOTO THIBAULT CAMUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Iga Świątek

Iga Świątek n’a plus rien à prouver à personne, mais elle n’a encore jamais remporté de titre à Wimbledon. Celle qu’on surnomme la reine de la terre battue n’a pas encore été en mesure de transposer son excellence sur le gazon. C’est sa pire surface. Elle n’a encore pu faire mieux qu’une participation aux quarts de finale à Wimbledon. Świątek n’est pas spectaculaire, mais elle peut tout faire. À 23 ans, elle vient de décrocher son quatrième titre à sa sixième participation à Roland-Garros. La Polonaise domine encore le classement de la WTA. Elle devrait remporter, un jour ou l’autre, un titre à l’All England Club. Ce jour-là sera-t-il en 2024 ?

Un deuxième titre majeur pour Coco Gauff ?

PHOTO ANDREAS GORA, ASSOCIATED PRESS Coco Gauff

La championne en titre des Internationaux des États-Unis peut-elle devenir celle de Wimbledon ? Il n’y a pas si longtemps encore, la jeune Gauff de 15 ans était la joueuse de l’heure à Wimbledon. Applaudie par tous, l’adolescente avait connu un parcours prodigieux jusqu’au quatrième tour du tournoi majeur. Cinq ans plus tard, cette même athlète a 20 ans et occupe le deuxième rang mondial. Elle a gagné en maturité. En septembre dernier, elle a remporté son premier titre en Grand Chelem, chez elle, aux Internationaux des États-Unis. Wimbledon est le seul tournoi majeur duquel elle n’a encore jamais atteint les demi-finales, voire les quarts de finale – l’année dernière, son parcours s’est arrêté dès le premier tour. À ce point-ci, rien n’est impossible pour la jeune sensation américaine.

Aryna Sabalenka, la favorite

PHOTO JOHN WALTON, ASSOCIATED PRESS Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka est, en quelque sorte, la favorite pour remporter Wimbledon cette année. La Biélorusse a connu d’excellentes performances en Grand Chelem depuis 2023 ; elle a remporté les Internationaux d’Australie à deux reprises, atteint la finale aux Internationaux des États-Unis et les demi-finales à Roland-Garros et Wimbledon. Même si elle est meilleure sur dur et sur terre battue, son style est parfait pour le gazon. Si elle joue à son plein potentiel, elle est très difficile à battre sur cette surface. Sabalenka, explosive et agressive à souhait, a tout ce qu’il faut pour arriver à triompher. Seul bémol : elle a abandonné en quarts de finale à Berlin la semaine dernière, en raison de douleurs à une épaule. Sera-t-elle à son maximum en Angleterre ? On le lui souhaite. Et on se le souhaite aussi.