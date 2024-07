(Wimbledon) L’Espagnol Carlos Alcaraz a amorcé la défense de son titre à Wimbledon en défaisant l’Estonien Mark Lajal en trois manches de 7-6 (3), 7-5, 6-2, lundi.

Associated Press

Alcaraz a éprouvé un peu plus de difficulté que son adversaire au service, mais il a su faire la différence en concrétisant cinq de ses 10 occasions de briser.

PHOTO ISABEL INFANTES, REUTERS Daniil Medvedev

Troisième tête de série du tournoi, Alcaraz a mis la main sur son troisième titre majeur en carrière il y a trois semaines, à Roland-Garros. L’an dernier, il avait vaincu Novak Djokovic en finale au All England Club.

Daniil Medvedev (no 5) a bien amorcé le tournoi en battant l’Américain Aleksander Kovacevic en trois manches de 6-3, 6-4, 6-2 alors que le Norvégien Casper Ruud (no 8) a vaincu Alex Bolt 7-6 (2), 6-4, 6-4.

PHOTO ANDREJ ISAKOVIC, AGENCE FRANCE-PRESSE Grigor Dimitrov

Le Bulgare Grigor Dimitrov (no 10), l’Américain Frances Tiafoe (no 29) et le Chinois Zhizhen Zhang (no 32) ont aussi signé une victoire au premier tour.

Le Canadien Denis Shapovalov a enregistré une belle victoire de 6-1, 7-5, 6-4 contre Nicolas Jarry (no 19), une des trois têtes de série à avoir subi la défaite en début de journée.

PHOTO MOSA'AB ELSHAMY, ASSOCIATED PRESS Denis Shapovalov

Le Français Adrian Mannarino (no 22) a perdu 6-4, 3-6, 7-5, 6-4 aux mains de son compatriote Gaël Monfils tandis que l’Argentin Sebastian Baez (no 19) s’est incliné 6-2, 6-3, 6-4 devant l’Américain Brandon Nakashima.

PHOTO HENRY NICHOLLS, AGENCE FRANCE-PRESSE Gaël Monfils

Chez les dames, tout est maintenant ouvert avec le retrait de la Biélorusse Aryna Sabalenka. C’est du moins ce que pense la Grecque Maria Sakkari (no 9), qui a eu raison de l’Américaine McCartney Kessler en deux manches rapides de 6-3, 6-1.

« Nous pourrions nommer environ 20 ou 25 femmes qui peuvent gagner le tournoi en ce moment », a insisté Sakkari.

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Maria Sakkari

Aucune tête de série féminine n’a perdu lors de la première portion de la journée. L’Italienne Jasmine Paolini (no 7), Daria Kasatkina (no 14), l’Ukrainienne Marta Kostyuk (no 18), Anastasia Pavlyuchenkova (no 25) et l’Ukrainienne Dayana Yastrenska (no 28) ont toutes obtenu leur billet pour le deuxième tour.

Plus tard lundi, les gagnantes en Grand Chelem Coco Gauff et Emma Raducanu feront leur entrée en scène, ainsi que le favori chez les hommes, l’Italien Jannik Sinner.

L’ex-N.1 mondiale Naomi Osaka (113e et bénéficiaire d’une invitation) a remporté un étrange match face à la Française Diane Parry (53e) 6-1, 1-6, 6-4, lundi au premier tour de Wimbledon.

PHOTO PAUL CHILDS, REUTERS Naomi Osaka in

Elle affrontera l’Américaine Emma Navarro (17e) ou la Chinoise Qiang Wang (479e) pour une place au troisième tour.