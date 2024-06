(Londres) Cinq Canadiens –– trois femmes et deux hommes - font partie du tableau de la compétition en simple à Wimbledon, qui a été annoncé vendredi.

La Presse Canadienne

Le Montréalais Félix Auger-Aliassime, 17e tête de série en simple, ouvrira le tableau masculin contre l’Australien Thanasi Kokkinakis, tandis que Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, affrontera le Chilien Nicolas Jarry, 19e tête de série.

Leylah Fernandez, de Laval, 30e tête de série du tableau féminin, débutera contre l’Italienne Lucia Bronzetti. Bianca Andreescu, de Mississauga, en Ontario, rencontrera la Roumaine Jaqueline Cristian dans son premier match, tandis que Marina Stakusic, 19 ans, également de Mississauga, fera ses débuts en Grand Chelem contre la Tchèque Katerina Siniakova (27e).

Les matchs en simple débutent lundi au All England Club.

En double, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire, la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, en découdront avec Mirra Andreeva et Anastasia Potapova au premier tour. Fernandez et sa partenaire, la Japonaise Ena Shibahara, joueront contre les Chinoises Xinyu Jiang et Hanyu Guo.

Dabrowski a notamment atteint la finale du double féminin à Wimbledon, en 2019. Plus tôt cette année, elle et Routliffe ont perdu en demi-finale aux Internationaux d’Australie.

En double masculin, Shapovalov fera équipe avec Kokkinakis pour se mesurer au Tunisien Skander Mansouri et au Français Nicolas Mahut.