(Paris) Opéré du ménisque droit il y a trois semaines, Novak Djokovic sera bien présent à partir de lundi à Wimbledon où le tirage au sort lui a réservé une première semaine plutôt tranquille avant une demi-finale théorique contre Alexander Zverev.

Igor GEDILAGHINE Agence France-Presse

Les deux grands rivaux du circuit Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, vainqueur du tournoi l’an dernier, pourraient s’affronter dans l’autre demi-finale.

Malgré des images rassurantes de ses derniers entraînements, y compris jeudi sur le Centre Court face à Jannik Sinner, la présence de Djokovic dans le tableau n’était pas assurée.

Le Serbe de 37 ans, en quête d’un huitième trophée sur le gazon londonien pour porter à 25 son record de titres du Grand Chelem, s’est blessé en 8es de finale à Roland-Garros début juin et a dû déclarer forfait avant son quart.

Il a été opéré dans la foulée à Paris du ménisque médial droit et ses chances de jouer à Londres étaient initialement faibles. Mardi dernier il a encore affirmé qu’il ne participerait à Wimbledon que s’il se sentait de se « battre pour le titre ».

Son intégration vendredi dans le tableau en tant que tête de série N.2 en fait donc l’un des principaux prétendants au titre.

D’autant que le sort lui a réservé une mise en jambes progressive, a priori sans gros obstacle avant la deuxième semaine.

Répondant

Il débutera ainsi face au Tchèque Vit Kopriva, 123e mondial et issu des qualifications, et ne devrait trouver de répondant qu’à partir des 8es de finale avec notamment Holger Rune ou Karen Khachanov.

En quarts de finale se profilerait alors le Polonais Hubert Hurkacz, l’homme qui avait battu, au même stade des quarts en 2021 pour sa dernière apparition, Roger Federer. Avant une éventuelle demie contre Alexander Zverev.

Et une possible revanche en finale contre Alcaraz qui avait créé une énorme surprise l’an dernier en s’imposant en cinq manches pour mettre un terme à une série de 34 victoires consécutives du Serbe au All England Club.

Autre présence inattendue, celle d’Andy Murray qui s’est fait opérer d’un kyste à la colonne vertébrale la semaine dernière.

PHOTO SEBASTIEN BOZON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Andy Murray lors d’un match à Wimbledon, en juillet 2023.

Son mental de guerrier a une nouvelle fois pris le dessus sur son corps et l’Écossais de 37 ans jouera bien, une dernière fois, le Majeur sur gazon qu’il a remporté deux fois (2013, 2016).

Il affrontera au premier tour le Tchèque Tomas Machac (38e mondial).

Jouant déjà depuis 2019 avec une hanche métallique, il devrait prendre sa retraite après les Jeux olympiques de Paris cet été.

Tableau ouvert

Dans le tableau féminin, où seule Serena Williams a inscrit son nom deux fois au palmarès ces dix dernières années (2015 et 2016), les jeux sont une nouvelle fois très ouverts.

Quasiment imbattable sur terre battue et toujours très dangereuse sur dur, la N.1 mondiale Iga Swiatek peine à dominer le gazon : elle n’a jamais dépassé les quarts de finale (atteints l’an dernier pour la première fois) à Wimbledon en quatre participations.

PHOTO ZAC GOODWIN, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek

Cette année, elle débutera face à l’Américaine Sofia Kenin (48e mondiale et lauréate des Internationaux d’Australie 2020) avant de potentiellement retrouver sur sa route les deux dernières championnes de Wimbledon : Marketa Vondrousova (2023) en quarts puis Elena Rybakina (2022) en demies.

L’autre demi-finale du tableau féminin pourrait opposer la gagnante des derniers Internationaux des États-Unis Coco Gauff à la vainqueur des derniers Internationaux d’Australie Aryna Sabalenka.

La double finaliste sortante Ons Jabeur aura quant à elle un parcours semé d’embûches avec dès le troisième tour le risque d’affronter Elina Svitolina, demi-finaliste l’an dernier, puis la N.5 mondiale Jessica Pegula en 8es de finale, Rybakina en quarts et Swiatek ou Vondrousova, qui l’avait privée du titre l’an dernier, en demies.

Côté Français, le sort a joué de mauvais tours à la délégation tricolore de 18 joueurs (5 femmes et 13 hommes) avec notamment d’entrée le choc entre Gaël Monfils et Adrian Mannarino et chez les femmes le duel entre Diane Parry et Naomi Osaka.