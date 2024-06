(Eastbourne) La Québécoise Leylah Fernandez s’est qualifiée pour la finale de l’International de Rothesay, un tournoi sur gazon, vendredi.

La Presse Canadienne

Fernandez a défait la championne en titre Madison Keys en trois manches de 6-3, 3-6, 6-3 lors de ce tournoi d’appoint en vue de celui de Wimbledon.

La Lavalloise se mesurera maintenant à la gagnante de l’autre demi-finale, qui oppose Jasmine Paolini à Daria Kasatkina.

Le duel de samedi constituera la sixième finale en carrière de Fernandez, mais la première sur gazon. Il s’agira également de la première lors d’un évènement de la WTA 500 ou mieux depuis les Internationaux des États-Unis, en 2021.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Erin Routliffe et Gabriela Dabrowski

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire, la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, joueront pour le titre du double féminin à Eastbourne, samedi, après avoir battu l’Espagnole Cristina Bucsa et la Japonaise Makoto Ninomiya 6-7 (2), 6-4, 10-8 en demi-finale.

Dabrowski et Routliffe, une double citoyenne qui a grandi à Caledon, en Ontario, affronteront les vainqueures de l’autre demi-finale opposant le duo composé de Harriet Dart et Maia Lumsden face à la paire composée de Lyudmyla Kichenok et Jelena Ostapenko.