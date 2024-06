(Eastbourne) La Québécoise Leylah Annie Fernandez s’est qualifiée pour la finale de l’International de Rothesay, un tournoi sur gazon, vendredi.

La Presse Canadienne

Fernandez a défait la championne en titre Madison Keys en trois manches de 6-3, 3-6, 6-3 lors de ce tournoi d’appoint en vue de celui de Wimbledon.

La Lavalloise se mesurera maintenant à Daria Kasatkina, qui a vaincu l’Italienne Jasmine Paolini en trois manches de 3-6, 7-5, 6-3 dans l’autre demi-finale.

Le duel de samedi constituera la sixième finale en carrière de Fernandez, mais la première sur gazon. Il s’agira également de la première lors d’un évènement de la WTA 500 ou mieux depuis les Internationaux des États-Unis, en 2021.

Fernandez, qui a atteint les quarts de finale à Birmingham, plus tôt en juin, s’est dite satisfaite de sa forme sur gazon avant le tournoi de Wimbledon.

Battre Keys, classée 12e et double championne à Eastbourne, ne fait qu’augmenter sa confiance à l’aube d’un évènement du Grand Chelem.

« Nous avons travaillé très dur ces derniers mois (et) ces dernières années, je suis donc très heureuse des résultats des dernières semaines, a déclaré Fernandez. C’est une bonne préparation pour Wimbledon, mais nous allons simplement nous concentrer sur la finale (de samedi). »

Kasatkina a affirmé que le style agressif de Fernandez convient naturellement au jeu sur gazon.

« Le gazon convient très bien à Leylah Annie, a-t-elle noté. Elle est en grande forme maintenant et elle a battu de très bonnes joueuses cette semaine. En finale, tout le monde veut gagner, alors je vais simplement tenter de m’amuser et voyons comment cette finale se déroulera. »

PHOTO MANU FERNANDEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Erin Routliffe et Gabriela Dabrowski

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire, la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, joueront pour le titre du double féminin à Eastbourne, samedi, après avoir battu l’Espagnole Cristina Bucsa et la Japonaise Makoto Ninomiya 6-7 (2), 6-4, 10-8 en demi-finale.

Dabrowski et Routliffe, une double citoyenne qui a grandi à Caledon, en Ontario, affronteront en finale la paire composée de Lyudmyla Kichenok et Jelena Ostapenko. Ces dernières ont eu raison de Harriet Dart et Maia Lumsden.