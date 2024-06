(Lausanne) Le Comité international olympique a invité huit joueurs de tennis russes, de même que les Biélorusses Aryna Sabalenka et Victoria Azarenka, à participer aux Jeux olympiques de Paris sous bannière neutre, jeudi. Certains d’entre eux ont déjà refusé l’offre.

Associated Press

Les tennismen russes qui ont été invités à participer au tournoi olympique, qui se déroulera du 27 juillet au 4 août à Roland-Garros, sont Daniil Medvedev (no 5), Andrey Rublev (no 6), Karen Khachanov (no 21) et Roman Safiullin (no 43).

Les joueuses russes Daria Kasatkina (no 14), Liudmila Samsonova (no 15), Ekaterina Aleksandrova (no 22) et Mirra Andreeva (no 24) ont aussi été invitées.

PHOTO BERTRAND GUAY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Andrey Rublev

PHOTO ANDREW MEDICHINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Karen Khachanov

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE ROMAN SAFIULLIN Roman Safiullin

PHOTO GLYN KIRK, AGENCE FRANCE-PRESSE Daria Kasatkina

PHOTO BERTRAND GUAY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Liudmila Samsonova

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE EKATERINA ALEKSANDROVA Ekaterina Aleksandrova

PHOTO JOHN WALTON, ASSOCIATED PRESS Mirra Andreeva 1 /7













Sabalenka, double championne des Internationaux d’Australie, a déjà déclaré qu’elle s’absentera des Jeux olympiques afin d’éviter de devoir s’acclimater à diverses surfaces de jeu en si peu de temps. Pour sa part, Rublev a justifié son absence pour des motifs de santé.

Le tennis est le plus récent sport olympique à avoir distribué ses invitations pour Paris dans le cadre d’un processus de sélection visant à permettre à certains athlètes russes et biélorusses de participer, sous bannière neutre, à des épreuves individuelles malgré l’invasion de l’Ukraine.

Le CIO supervise la procédure afin de s’assurer que des athlètes qui ont déjà exprimé publiquement leur soutien à l’invasion russe de l’Ukraine ou qui sont affiliés à des clubs sportifs liés à l’armée ou aux services de sécurité de l’État russe soient exclus.

La Russie et la Biélorussie sont exclues des compétitions par équipes aux Jeux de Paris, qui commenceront le 26 juillet.

Plus tôt ce mois-ci, le CIO a annoncé avoir distribué des invitations à 14 athlètes russes et 11 autres biélorusses pour les JO de Paris. Ceux-ci évoluent en cyclisme, haltérophilie et lutte. Certaines invitations ont été refusées.

On ignore toujours combien d’athlètes russes et biélorusses pourront participer aux JO de Paris. Le CIO a déjà indiqué que ceux qui y participeront ne pourront participer à la cérémonie d’ouverture, qui se déroulera sur des embarcations qui navigueront sur la Seine.