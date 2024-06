PHOTO JACOB KING, ASSOCIATED PRESS

La Québécoise Leylah Fernandez a poursuivi sa préparation en vue de Wimbledon avec une victoire de 6-2, 3-6 et 6-2 contre la septième tête de série Barbora Krejcikova, lundi, au premier tour du tournoi d’Eastbourne.

La Presse Canadienne

Fernandez, originaire de Laval, a remporté 81 % des échanges avec sa première balle de service et a sauvé sept des neuf balles de bris auxquelles elle a fait face. Elle a elle-même profité de cinq de ses neuf occasions de briser.

Fernandez, qui a amorcé sa saison sur gazon avec un parcours jusqu’en troisième ronde la semaine dernière à Birmingham, croisera le fer avec la gagnante du duel entre les qualifiées Ashlyn Krueger et Viktorija Golubic.

En double à Eastbourne, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe, favorites, ont défait les Tchèques Anna Siskova et Miriam Kolodziejova 6-3 et 6-2.

Dabrowski et Routliffe se mesureront maintenant au tandem chinois composé de Guo Hanyu et Jiang Xinyu.

En Allemagne, l’Ontarienne Bianca Andreescu a perdu 6-4 et 6-2 face à la Russe Anna Blinkova au premier tour du tournoi de Bad Homburg.

PHOTO GONZALO FUENTES, ARCHIVES REUTERS Bianca Andreescu

Andreescu avait atteint la finale du tournoi de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, pour commencer sa saison sur gazon.