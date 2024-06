PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Stuttgart) Denis Shapovalov s’est incliné 6-4, 6-4 devant Matteo Berrettini en huitièmes de finale de l’Omnium de tennis de Stuttgart, jeudi.

La Presse Canadienne

Shapovalov, qui pointe au 117e rang mondial, a baissé pavillon devant l’Italien au bout d’une heure et 14 minutes sur la pelouse allemande. Il présente maintenant une fiche de 2-1 en carrière contre Berrettini, après l’avoir battu aux finales de la Coupe Davis en 2019 et au tournoi de Saint-Pétersbourg en 2018.

L’Ontarien âgé de 25 ans a manqué de mordant avec sa première balle de service pendant la rencontre, ne s’adjugeant que 53 % des points dans cette phase de jeu, contre 68 % pour son adversaire.

Shapovalov a tout de même enregistré trois as, sauf qu’il a également commis quatre fois plus de doubles fautes (4-1) que son rival. Le Canadien a aussi effectué un total de 11 fautes directes, contre cinq pour Berrettini.

De plus, le représentant de l’unifolié n’a pu briser son adversaire à sa seule occasion du match, tandis que Berrettini a converti deux de ses trois balles de bris – pour prendre les commandes 5-4 en première manche, puis 3-2 en deuxième. Il n’a plus jamais regardé derrière lui par la suite, convertissant la première de ses trois balles de match.

Berrettini affrontera maintenant en quarts de finale le vainqueur du duel entre l’Australien James Duckworth et la deuxième tête de série du tournoi, l’Américain Ben Shelton.

D’autre part, l’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe auront rendez-vous avec les Britanniques Maia Lumsden et Naiktha Bains en quarts de finale du tournoi de double féminin à Nottingham, au Royaume-Uni, plus tard aujourd’hui.

De son côté, l’Ontarienne Bianca Andreescu croisera le fer avec la Japonaise Naomi Osaka en quarts de finale du tournoi de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, vendredi.