Roland-Garros Iga Swiatek affrontera Jasmine Paolini en finale

(Paris) Iga Swiatek est au sommet de son art à l’heure actuelle dans le monde du tennis, surtout aux Internationaux de France. Et ce, depuis un certain temps déjà. Ses succès indéfectibles contre Coco Gauff presque partout – et certainement à Roland-Garros – ne devraient donc plus surprendre.