Opération au genou droit Novak Djokovic espère un retour rapide

(Paris) Novak Djokovic a déclaré que l’intervention chirurgicale au genou droit « a été un succès » après qu’il se soit blessé aux Internationaux de tennis de France, et il a ajouté jeudi qu’il espère être de retour à la compétition « le plus rapidement possible ».