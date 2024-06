Iga Swiatek bat Coco Gauff et accède à la finale

(Paris) La Polonaise Iga Swiatek s’est qualifiée pour la finale du simple féminin des Internationaux de tennis de France grâce à une victoire en deux manches de 6-2, 6-4 contre l’Américaine Coco Gauff jeudi après-midi.

Howard Fendrich Associated Press

Swiatek a mérité son billet pour le duel ultime au terme d’un affrontement qui a duré 1 h 37 minutes, lorsque l’Américaine de 20 ans a expédié un coup droit en décroisé hors des limites du court, à la quatrième balle de match de Swiatek.

Du coup, Swiatek a porté sa fiche en carrière à 11-1 contre Gauff, incluant des victoires lors de chacune des trois dernières années aux Internationaux de France. Swiatek avait notamment défait Gauff en finale en 2022.

Swiatek a aussi prolongé à 20 matchs sa séquence victorieuse à Roland-Garros.

Pour la Polonaise de 23 ans, numéro un mondiale, il s’agira d’une quatrième présence à la grande finale du simple féminin des Internationaux de France, et d’une troisième d’affilée.

Swiatek compte deux autres titres du simple féminin à Roland-Garros, soit en 2020 et en 2023. En 2021, elle avait été éliminée en quarts de finale par la Grecque Maria Sakkari.

En finale samedi, Swiatek se mesurera à la gagnante du duel entre l’Italienne Jasmine Paolini, 12e tête de série, et Mirra Andreeva, une Russe âgée de seulement 17 ans.

Si Swiatek triomphe samedi, elle deviendra la première joueuse depuis la Belge Justine Henin, entre 2007 et 2009, à gagner le simple féminin sur la terre battue parisienne lors de trois éditions consécutives.

Swiatek affiche un dossier de 4-0 en carrière en finales de rendez-vous du Grand Chelem et elle s’est montrée dominante depuis le début du tournoi.

À l’exception d’une victoire en trois manches contre la Japonaise Naomi Osaka au deuxième tour, où elle avait dû sauver une balle de match, Swiatek n’a concédé que 17 jeux lors de ses cinq autres sorties.

Triomphe de Siegemund et Roger-Vasselin

Plus tôt jeudi, Laura Siegemund et Édouard Roger-Vasselin ont remporté le titre du double mixte après avoir battu Desirae Krawczyk et Neal Skupski 6-4, 7-5.

Siegemund et Roger-Vasselin étaient réunis pour la première fois. Siegemund, une Allemande âgée de 36 ans, avait déjà gagné le titre de double mixte aux Internationaux de tennis des États-Unis avec un autre partenaire de jeu en 2016, ainsi que le titre de double féminin en 2020.

PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS Édouard Roger-Vasselin et Laura Siegemund

Roger-Vasselin, qui est âgé de 40 ans, a soulevé le premier titre de double mixte de sa carrière. Son seul titre majeur a été acquis en double masculin à Paris en 2014.

Krawczyk, une Américaine, et Skupski, un Britannique, ont gagné deux titres à Wimbledon ensemble, en 2021 et 2022.

La finale du double masculin aura lieu samedi à Roland-Garros, et celle du double féminin sera présentée dimanche.