Jasmine Paolini et Mirra Andreeva atteignent le carré d’as

(Paris) Jasmine Paolini s’est qualifiée pour les demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, mercredi, après avoir pris la mesure de la quatrième tête de série Elena Rybakina 6-2, 4-6 et 6-4 à Roland-Garros.

« C’est une sensation incroyable », s’est exclamée Paolini.

Paolini, la 12e tête de série, avait été évincée avant le troisième tour à ses 16 premières présences en carrière en tournois du Grand Chelem, avant d’accéder au quatrième tour des Internationaux d’Australie en janvier dernier.

Elle a maintenant franchi deux tours supplémentaires, après avoir éliminé la championne de Wimbledon en 2022.

Paolini aura rendez-vous dans le carré d’as jeudi avec l’adolescente de 17 ans Mirra Andreeva, qui a surpris la deuxième tête de série Aryna Sabalenka 6-7 (5), 6-4 et 6-4.

Andreeva est ainsi devenue la plus jeune joueuse à se retrouver dans le carré d’as d’un tournoi majeur depuis la Suissesse Martina Hingis, à l’âge de 16 ans, en 1997.

« J’ai essayé de garder mon sang-froid, a dit Andreeva. Et je suis parvenue à gagner. »

La Russe est la plus jeune joueuse à évincer une adversaire classée no 1 ou no 2 à Roland-Garros depuis Monica Seles – à l’instar d’Hingis, qui a été intronisée au Temple de la renommée du tennis international –, à 16 ans, lorsqu’elle avait battu Steffi Graf en finale en 1990.

Andreeva pointe au 38e échelon mondial et elle n’a toujours pas gagné de titre sur le circuit de la WTA. De plus, il s’agit seulement de son cinquième tournoi du Grand Chelem en carrière.

Sabalenka, quant à elle, a triomphé à deux reprises aux Internationaux d’Australie, notamment en janvier dernier, et elle avait gagné ses 23 premières manches en Grand Chelem cette saison avant d’en concéder deux de suite à Andreeva. La joueuse de la Biélorussie a été affectée par des problèmes à l’estomac et a demandé l’intervention d’un thérapeute et d’un médecin à de nombreuses reprises pendant la rencontre.

De son coté, Paolini a terminé la rencontre avec 22 fautes directes, soit moins de la moitié du total (48) de Rybakina. L’Italienne âgée de 28 ans a également réussi sept bris contre la puissance cogneuse kazakhe, qui a enregistré 10 as.

« J’ai été un peu trop émotive en deuxième manche, a raconté l’Italienne. Puis, je me suis dit : “O.K., ça va. C’est une grande championne, donc ça peut se produire. Continue de te battre. Accroche-toi. Essaie de retourner chaque coup.” Et ouais, ç’a fonctionné. »

La première manche a été à sens unique en faveur de Paolini.

Paolini s’est adjugé les 15 premiers points au service, et 16 des 17 premiers au total. Elle a aussi ravi 16 des 32 points lorsque Rybakina était au service.

Ça s’est poursuivi en deuxième manche. Paolini a rapidement pris une avance d’un bris, notamment pour creuser l’écart à 4-3. Puis, alors qu’elle menait 40-15 lors du jeu suivant, Paolini s’est approchée à un seul point de porter la marque à 5-3 et d’être à un seul jeu de sa plus grande victoire en carrière.

Rybakina s’est toutefois ressaisie, a réussi le bris et a dominé les trois derniers jeux pour provoquer la tenue d’une manche ultime.

Paolini n’a pas bronché, et elle a poursuivi sa lancée. Elle menait par un bris à 1-0, puis à 2-1, et est passée à un seul point de prendre les commandes 3-1. Rybakina, coriace, a cependant riposté en lui ravissant à son tour son service.

Paolini a répliqué une dernière fois pour prendre les devants 5-4, puis elle a scellé l’issue de la rencontre après que Rybakina eut manqué de précision en revers.

Coco Gauff intraitable

Comme Paolini, avec Sara Errani, Coco Gauff a officiellement atteint le carré d’as en simple et en double à Roland-Garros.

Andreeva a pour sa part déclaré forfait du tableau de double féminin avant son match quart de finale, mercredi.

Gauff, la championne en titre des Internationaux des États-Unis en simple, et sa partenaire de jeu Katerina Siniakova ont défait Miyu Kato et Nadiia Kichenok 6-0, 6-2 en quarts de finale du tournoi de double féminin, en matinée.

Gauff et Siniakova n’ont toujours pas concédé de manche dans ce tournoi, et elles auront rendez-vous en demi-finales avec les Américaines Caroline Dolehide et Desirae Krawczyk vendredi.

Ce sera la troisième présence consécutive de Gauff en demi-finales du double féminin à Roland-Garros, et elle y convoite toujours un premier titre. En 2022 et 2023, Jessica Pegula était la partenaire de jeu de Gauff. Elle n’a pas participé aux Internationaux de France en 2024.

Siniakova, qui est originaire de République tchèque, a complété un Grand Chelem en carrière en double féminin avec sa partenaire de jeu Barbora Krejcikova.

Gauff a battu la Tunisienne Ons Jabeur en trois manches en quarts de finale du tournoi de simple mardi, et l’Américaine âgée de 20 ans aura rendez-vous avec la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, en demi-finales jeudi.