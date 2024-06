Coco Gauff atteint le carré d’as en simple et en double

(Paris) Coco Gauff a officiellement atteint le carré d’as en simple et en double aux Internationaux de tennis de France, mercredi.

Associated Press

Gauff, la championne en titre des Internationaux des États-Unis en simple, et sa partenaire de jeu Katerina Siniakova ont défait Miyu Kato et Nadiia Kichenok 6-0, 6-2 en quarts de finale du tournoi de double féminin.

PHOTO BERTRAND GUAY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Katerina Siniakova

Gauff et Siniakova n’ont toujours pas concédé de manche dans ce tournoi, et elles auront rendez-vous en demi-finales avec les Américaines Caroline Dolehide et Desirae Krawczyk vendredi.

Ce sera la troisième présence consécutive de Gauff en demi-finales du double féminin à Roland-Garros, et elle y convoite toujours un premier titre. En 2022 et 2023, Jessica Pegula était la partenaire de jeu de Gauff. Elle n’a pas participé aux Internationaux de France en 2024.

Siniakova, qui est originaire de République tchèque, a complété un Grand Chelem en carrière en double féminin avec sa partenaire de jeu Barbora Krejcikova.

Gauff a battu la Tunisienne Ons Jabeur en trois manches en quarts de finale du tournoi de simple mardi, et l’Américaine âgée de 20 ans aura rendez-vous avec la no 1 mondiale, Iga Swiatek, en demi-finales jeudi.