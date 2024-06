PHOTO AURELIEN MORISSARD, ASSOCIATED PRESS

Andreeva et Paolini éliminent Sabalenka et Rybakina

(Paris) La jeune Russe Mirra Andreeva a réalisé l’exploit mercredi à Roland-Garros d’éliminer la N.2 mondiale Aryna Sabalenka, visiblement malade, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, se qualifiant pour la première fois pour une demi-finale d’un Grand-Chelem.

Agence France-Presse

La joueuse de 17 ans, 38e mondiale et révélée il y a un an à peine, affrontera l’Italienne Jasmine Paolini pour une place en finale. Demi-finaliste la saison passée, Sabalenka a paru tout au long de la partie en grande difficulté, se plaignant souvent de douleurs au ventre.

Par deux fois, la Bélarusse, double vainqueure des Internationaux d’Australie, a dû faire appel aux médecins pour se procurer des cachets. Et ce notamment dans la première manche où elle avait pris rapidement les devants en brisant à 2-0.

Son inconfort, visible sur le court à travers ses nombreuses grimaces et regards lancés à son clan, a profité à Andreeva, peu impressionnée par l’enjeu. Elle a gagné quatre jeux d’affilée avant de pousser la N.2 mondiale à l’emporter au bris d’égalité.

PHOTO ALAIN JOCARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Aryna Sabalenka

Par la suite, bien que brisée d’entrée de deuxième manche, elle ne s’est pas laissée distancer et a d’ailleurs pris les devants pour remporter la deuxième manche avant de définitivement valider son exploit dans le dernier, au bout de 2 h 29 de jeu et après avoir été encouragée tout du long par son entraîneure, l’Espagnole Conchita Martinez.

« J’avais un plan de jeu, mais je l’ai oublié en arrivant sur le court, alors j’ai fait comme je le sentais » a dit la jeune Russe avant de sortir du court Philippe-Chatrier, même si elle a « quand même besoin de (s)a coach parce que parfois, je me souviens quand même de certaines choses qu’elle me dit ».

Elle qui avait battu pour la première fois cette année des joueuses du top 10, la Tunisienne Ons Jabeur et la Tchèque Marketa Vondrousova, a finalement réalisé son plus bel exploit à ce jour en parvenant à faire tomber l’une des grandes favorites du tournoi au bout de sa deuxième balle de match.

« Pour le moment je ne me souviens même plus du score… J’ai joué la deuxième balle de match comme si je devais sauver une balle de bris, pour ne pas y penser ».

Cette performance vient confirmer une montée en puissance de la révélation du Masters 1000 de Madrid en 2023 – elle avait passé trois tours avant d’être éliminée par Sabalenka – qui depuis était parvenue à atteindre les 8es de finale de Wimbledon et des Internationaux d’Australie.

En demi-finale, elle affrontera une autre surprise, l’Italienne Jasmine Paolini (15e), tombeuse de la N.4 kazakhe Elena Rybakina.

« Je pense que ce sera un peu le même type de match qu’aujourd’hui, il faudra que je joue avec le même état d’esprit », a conclu Andreeva, tout sourire.

Paolini surprend

PHOTO LISI NIESNER, REUTERS Jasmine Paolini

L’Italienne Jasmine Paolini, 15e mondiale, a créé la surprise en battant la Kazakhe Elena Rybakina (4e) 6-2, 4-6, 6-4, mercredi à Roland-Garros et atteint ainsi pour la première fois le dernier carré d’un tournoi du Grand-Chelem.

« C’est incoyable… le match a été très difficile et j’étais trop tendue dans la deuxième manche, mais je suis restée dans le match et me voilà ! », a lancé de sa voix rauque la joueuse de 28 ans qui n’avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem (atteints en Australie cette année). À Roland-Garros, elle n’avait jamais franchi le deuxième tour.

Paolini, qui rendait 21 centimètres à son adversaire, affrontera jeudi la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) ou la Russe Mirra Andreeva (38e) pour une place en finale.

Mais mercredi, bien aidée il est vrai par l’avalanche de fautes directes commises par sa placide adversaire (48 au total contre 22 pour Paolini), la virevoltante Italienne pouvait afficher son large sourire.

Contre toute attente, Paolini a pris d’entrée la mise en jeu de la puissante Rybakina dont le service est l’une des principales armes.

Mais cette arme était déréglée mercredi puisque Rybakina a encore dû défendre deux balles de bris dans son deuxième jeu de service, qu’elle a fini par gagner.

Et c’est au contraire Paolini (1,63 m) qui s’est montrée souveraine sur sa mise en jeu, remportant ses trois premiers jeux de service (avec un ace à la clé) et ne laissant même qu’un seul point à son adversaire qui, elle, a multiplié les fautes directes (16 sur 49 points joués au total dans la première manche, soit un tiers).

PHOTO ALAIN JOCARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Elena Rybakina

Dans la deuxième manche, de nouveau, Paolini, très agressive, a réussi rapidement le bris (2-1). Mais cette fois, Rybakina a immédiatement recollé (2-2).

Nouvel échange de services de 3-3 à 4-4 alors que la partie s’est tendue. Et Rybakina a égalisé à une manche partout en brisant dans l’ultime jeu de la manche alors que la réussite de Paolini a baissé.

« À ce moment il fallait rester dans le match et oublier cette deuxième manche. Alors je me suis rappelé qu’elle était une grande championne et que ça pouvait arriver », a commenté Paolini.

Et encore une fois, c’est elle qui a le mieux débuté la manche décisive avec un nouveau bris, immédiatement effacé, puis un second, de nouveau effacé. Les joueuses sont ainsi restées au coude à coude jusqu’à 4-4. L’Italienne a alors pris une septième fois la mise en jeu de Rybakina et conclu sur son service.

« C’était la première fois que je jouais sur ce magnifique court (Philippe-Chatrier). C’est sans aucun doute l’un des plus beaux au monde », a-t-elle lancé avant de rentrer au vestiaire.

Coco Gauff atteint le carré d’as en simple et en double

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS Coco Gauff

Coco Gauff a officiellement atteint le carré d’as en simple et en double aux Internationaux de tennis de France, mercredi.

Gauff, la championne en titre des Internationaux des États-Unis en simple, et sa partenaire de jeu Katerina Siniakova ont défait Miyu Kato et Nadiia Kichenok 6-0, 6-2 en quarts de finale du tournoi de double féminin.

PHOTO BERTRAND GUAY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Katerina Siniakova

Gauff et Siniakova n’ont toujours pas concédé de manche dans ce tournoi, et elles auront rendez-vous en demi-finales avec les Américaines Caroline Dolehide et Desirae Krawczyk vendredi.

Ce sera la troisième présence consécutive de Gauff en demi-finales du double féminin à Roland-Garros, et elle y convoite toujours un premier titre. En 2022 et 2023, Jessica Pegula était la partenaire de jeu de Gauff. Elle n’a pas participé aux Internationaux de France en 2024.

Siniakova, qui est originaire de République tchèque, a complété un Grand Chelem en carrière en double féminin avec sa partenaire de jeu Barbora Krejcikova.

Gauff a battu la Tunisienne Ons Jabeur en trois manches en quarts de finale du tournoi de simple mardi, et l’Américaine âgée de 20 ans aura rendez-vous avec la no 1 mondiale, Iga Swiatek, en demi-finales jeudi.