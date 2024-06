Coco Gauff et Iga Swiatek se retrouveront en demi-finales

(Paris) Coco Gauff et la championne en titre Iga Swiatek s’affronteront en demi-finales des Internationaux de tennis de France après avoir chacune triomphé, mardi.

Associated Press

Gauff, la troisième tête de série, est venue de l’arrière pour vaincre Ons Jabeur 4-6, 6-2 et 6-3 pour atteindre les demi-finales d’un troisième tournoi du Grand Chelem consécutif. Pour sa part, Swiatek a malmené la championne du tournoi de Wimbledon, Marketa Vondrousova, 6-0, 6-2 pour porter à 19 sa séquence victorieuse, alors qu’elle convoite un troisième titre d’affilée à Paris et un quatrième en cinq ans.

Gauff a gagné son premier titre majeur aux Internationaux de tennis des États-Unis en septembre dernier, puis a accédé au carré d’as des Internationaux de tennis d’Australie en janvier.

L’Américaine âgée de 20 ans est la troisième tête de série à Roland-Garros, où elle fut finaliste contre Swiatek en 2022.

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek

De manière générale, Swiatek a gagné 10 de ses 11 duels contre Gauff en carrière, incluant une victoire de 6-4, 6-3 en demi-finales sur la terre battue, en route vers la conquête du titre à l’Omnium d’Italie.

De plus, après avoir rossé Anastasia Potapova 6-0, 6-0 au quatrième tour, Swiatek s’est adjugé les sept premiers jeux contre Vondrousova.

Mais ne vous méprenez pas : Vondrousova n’est pas un pied de céleri. En plus d’être une championne en Grand Chelem, elle fut finaliste aux Internationaux de France en 2019, a gagné la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo et pointe présentement au sixième échelon mondial.

PHOTO YVES HERMAN, REUTERS Marketa Vondrousova

Elle n’a cependant jamais été à la hauteur contre Swiatek, qui a totalisé 25 coups gagnants et n’a commis que 10 fautes directes. De plus, Swiatek, qui est âgée de 23 ans, n’a été confrontée qu’à une seule balle de bris – et, évidemment, elle l’a sauvée.

Dans l’autre match à l’affiche mardi matin, la foule massée dans les gradins du stade principal a encouragé bruyamment par moments Jabeur, et Gauff n’a pas joué du mauvais tennis en première manche. La Tunisienne, huitième tête de série, a joué de manière irréprochable, s’adjugeant 17 des 18 points avec sa première balle, n’étant pas confrontée à la moindre balle de bris et dominant son adversaire 12-5 au chapitre des coups gagnants.

« Elle (Jabeur) a très bien joué pendant l’ensemble du match. Elle a claqué de gros coups gagnants, ce qui est inhabituel pour moi, a évoqué Gauff. J’ai donc simplement essayé d’être agressive en fin de rencontre. »

Après avoir décoché un as à 184 km/h pour sceller l’issue de la manche, Jabeur a hoché la tête avec conviction.

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS Ons Jabeur

« Elle est coriace et elle est appréciée sur le circuit. C’était facile à voir par la réaction de la foule aujourd’hui – je sais que vous vouliez qu’elle gagne. Honnêtement, chaque fois qu’elle affronte quelqu’un d’autre, je l’encourage, moi aussi », a confié Gauff.

« Même si vous encouragiez Ons, je me suis bien amusée, même après avoir perdu la première manche, alors que vous chantiez pendant que j’étais à la salle de bain, a dit Gauff, au sujet de sa visite au vestiaire après la première manche. Je me disais : “C’est vraiment agréable, que je gagne ou perde”. Ça l’était. »

Gauff est ensuite sortie de sa torpeur après cela, haussant son niveau de jeu et étant beaucoup plus agressive. Elle a réussi 16 coups gagnants au cours des deux dernières manches, tout en ravissant le service de la Tunisienne à quatre reprises.

« Je sais que les gens m’aiment bien ici à Paris. Croyez-moi, j’en suis consciente, a mentionné l’Américaine, qui a gagné le titre junior aux Internationaux de France à l’âge de 14 ans. Je l’apprécie vraiment, et j’espère que vous allez m’encourager pour atteindre le prochain tour. »