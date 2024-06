(Paris) Manifestement diminué par une ampoule au pied droit, Daniil Medvedev, 5e mondial, a été éliminé en huitièmes de finale de Roland-Garros, battu 4-6, 6-2, 6-1, 6-3, par Alex De Minaur (11e) lundi.

Agence France-Presse

« Je ne pensais pas arriver jusqu’en quarts de finale ici, parce que ces dernières années je n’ai pas bien joué sur terre battue », a commenté l’Australien de 25 ans qui n’avait jusqu’ici jamais même franchi le 2e tour.

Il tentera d’accéder en demi-finale en affrontant l’Allemand Alexander Zverev (4e) ou le Danois Holger Rune (13e).

Medvedev, qui visait lui un deuxième quart de finale à Paris sur une terre battue qui n’a pas sa préférence, a pourtant pris un meilleur départ, dictant le rythme des échanges et imposant des rallyes à son adversaire, pour s’adjuger la première manche.

Puis, au changement de côté à 3-2 dans la deuxième manche, le Russe de 28 ans a fait appel au médecin, pour se faire soigner une ampoule sous le pied droit.

Ce tournant a précédé un gros trou d’air pour le finaliste des derniers Internationaux d’Australie, qui a perdu les sept jeux suivants pour se retrouver distancé 4-6, 6-2, 3-0.

Emprunté, voire émoussé par instants, commettant beaucoup d’erreurs directes, il a vite concédé la troisième manche, De Minaur déroulant solidement son jeu, entre accélérations et changements de rythme, afin de le faire courir.

« Contre Daniil, c’est toujours très tactique parce que tous les deux on contre très bien, alors il faut en particulier varier la vitesse de la balle », a-t-il expliqué après-coup.

Revenu d’une longue pause au vestiaire, Medvedev, brisé d’entrée dans la quatrième manche, s’est néanmoins rebiffé et lui a rendu la pareille. Un peu mieux dans son match, il n’a toutefois pas pu pleinement trouver son second souffle et a encore concédé son engagement au septième jeu, laissant De Minaur s’offrir sa troisième victoire dans leurs désormais neuf confrontations.