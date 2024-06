(Paris) Novak Djokovic a été ennuyé par son genou droit, puis il a accusé un déficit d’une manche et d’un bris, avant de faire ce qu’il fait de mieux, c’est-à-dire orchestrer une remontée irrésistible qui lui a permis de venir à bout de Francisco Cerundolo 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 et 6-3 au quatrième tour des Internationaux de tennis de France, lundi, enregistrant du même coup sa 370e victoire en carrière en tournois du Grand Chelem.

Agence France-Presse

Djokovic, le champion en titre à Roland-Garros, a brisé l’égalité qui persistait avec Roger Federer pour le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem – et aussi pour le nombre de participations aux quarts de finale d’un tournoi majeur par un tennisman, avec une 59e présence en carrière.

De plus, le no 1 mondial y est parvenu de la manière habituelle, c’est-à-dire celle qui lui a permis de décrocher 24 titres du Grand Chelem en carrière. Il a d’abord effacé un déficit –– allez-y, demandez à Federer comment convertir des balles de match contre lui —, puis est sorti vainqueur d’un duel alors que la tension était à son comble. Cette victoire, au bout de quatre heures et demie de jeu, signifie que le Serbe présente maintenant une fiche de 40-11 en carrière lorsque le match atteint la cinquième manche. Un dossier à des lunes de celui de Cerundolo en pareilles circonstances (1-3), rendant le résultat de ce match plutôt prévisible.

PHOTO BERTRAND GUAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Francisco Cerundolo

Pour Djokovic, il s’agissait d’un deuxième match consécutif de plus de quatre heures, après qu’il eut tiré de l’arrière 2-1 avant de l’emporter en cinq manches. Au troisième tour, il avait joué le tour à l’Italien Lorenzo Musetti, un tennisman âgé de 22 ans, et terminé la rencontre peu après 3 h dimanche matin – la conclusion la plus tardive dans l’histoire des Internationaux de France.

Cette fois-ci, contre Cerundolo, un Argentin âgé de 25 ans qui convoitait une première participation aux quarts de finale en Grand Chelem, le vétéran âgé de 37 ans a de nouveau misé sur son talent, son expérience et sa ténacité pour s’adapter en temps réel au défi devant lui. Il y est parvenu, entre autres, en jouant de manière plus agressive et en haussant la vélocité de ses coups droits, tout en composant avec la douleur qu’il ressentait à un genou.

Djokovic tirait de l’arrière 4-2 en quatrième manche, mais il a rebondi et n’a jamais été inquiété par la suite.

Medvedev éliminé par De Minaur

PHOTO LISI NIESNER, REUTERS Daniil Medvedev

Manifestement diminué par une ampoule au pied droit, Daniil Medvedev, 5e mondial, a été éliminé en huitièmes de finale de Roland-Garros, battu 4-6, 6-2, 6-1, 6-3, par Alex De Minaur (11e) lundi.

« Je ne pensais pas arriver jusqu’en quarts de finale ici, parce que ces dernières années je n’ai pas bien joué sur terre battue », a commenté l’Australien de 25 ans qui n’avait jusqu’ici jamais même franchi le 2e tour.

Il tentera d’accéder en demi-finale en affrontant l’Allemand Alexander Zverev (4e) ou le Danois Holger Rune (13e).

Medvedev, qui visait lui un deuxième quart de finale à Paris sur une terre battue qui n’a pas sa préférence, a pourtant pris un meilleur départ, dictant le rythme des échanges et imposant des rallyes à son adversaire, pour s’adjuger la première manche.

Puis, au changement de côté à 3-2 dans la deuxième manche, le Russe de 28 ans a fait appel au médecin, pour se faire soigner une ampoule sous le pied droit.

Ce tournant a précédé un gros trou d’air pour le finaliste des derniers Internationaux d’Australie, qui a perdu les sept jeux suivants pour se retrouver distancé 4-6, 6-2, 3-0.

Emprunté, voire émoussé par instants, commettant beaucoup d’erreurs directes, il a vite concédé la troisième manche, De Minaur déroulant solidement son jeu, entre accélérations et changements de rythme, afin de le faire courir.

« Contre Daniil, c’est toujours très tactique parce que tous les deux on contre très bien, alors il faut en particulier varier la vitesse de la balle », a-t-il expliqué après-coup.

Revenu d’une longue pause au vestiaire, Medvedev, brisé d’entrée dans la quatrième manche, s’est néanmoins rebiffé et lui a rendu la pareille. Un peu mieux dans son match, il n’a toutefois pas pu pleinement trouver son second souffle et a encore concédé son engagement au septième jeu, laissant De Minaur s’offrir sa troisième victoire dans leurs désormais neuf confrontations.