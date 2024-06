Roland-Garros Félix Auger-Aliassime s’incline devant Carlos Alcaraz

Félix Auger-Aliassime quitte Paris probablement plus tôt qu’il ne l’avait espéré. Sa route au tournoi de Roland-Garros a été freinée par Carlos Alcaraz, dimanche en huitièmes de finale. Le pointage de 6-3, 6-3 et 6-1 représente injustement la qualité de la rencontre et la tenue du Québécois.