Félix Auger-Aliassime quitte Paris probablement plus tôt qu’il ne l’avait espéré. Sa route au tournoi de Roland-Garros a été freinée par Carlos Alcaraz, dimanche en huitièmes de finale. Le pointage de 6-3, 6-3 et 6-1 représente injustement la qualité de la rencontre et la tenue du Québécois.

« Le progrès existe bel et bien, mais il est lent et invariablement décevant », a déjà écrit l’auteur à succès George Orwell. Et ce constat, à la fois frustrant et encourageant, se confirme en regardant aller Auger-Aliassime.

Fumant depuis le début de la quinzaine, le joueur de 23 ans s’est présenté sur le court Philippe-Chatrier avec l’ambition certaine de renverser un Alcaraz usé et amoché par le début de saison. Son bras droit dans un manchon de compression, l’Espagnol demeurait tout de même un adversaire de taille.

Et une fois en action, la troisième raquette mondiale a renforcé son statut de favori à l’occasion du seul tournoi majeur disputé sur terre battue, sa surface de prédilection. Il a été mordant, combattif et intransigeant. Il n’a rien laissé dépasser. 75 % de points gagnés sur première balle, 16 occasions de bris, 34 coups gagnants et 72 % de points remportés au filet.

PHOTO DIMITAR DILKOFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Alcaraz

Ultimement, le résultat a l’air de ce à quoi on est habituellement en droit de s’attendre d’un duel entre un joueur aspirant aux grands honneurs et un joueur en orbite autour de la vingtième position.

Néanmoins, il y a de quoi être optimiste vu la manière dont Auger-Aliassime s’est comporté dans la première moitié de la rencontre.

Il était difficile, jusqu’à la fin de la première manche, de prédire qui allait s’en tirer avec le chapitre initial de cette éventuelle trilogie.

Le Québécois, de plus en plus orgueilleux et démonstratif en 2024, n’a jamais hésité à donner la réplique à son adversaire habitué de mener toutes les danses.

PHOTO YVES HERMAN, REUTERS Félix Auger-Aliassime

Alcaraz conclut un long échange avec un amorti coupé du revers… Auger-Aliassime conclut l’échange suivant de la même manière.

Alcaraz monte au filet après un service sortant… Auger-Aliassime enchaîne le même patron de jeu le point suivant.

Alcaraz picosse en revers croisé jusqu’à la faute de son rival… Auger-Aliassime lui sert le même traitement la séquence suivante.

Tôt dans la rencontre, le Québécois a montré les crocs. Il visait les lignes et prenait son adversaire à contre-pied. De nature plus passive en entame de match, Auger-Aliassime applique une recette différente depuis le début de la saison et ça lui sert très bien. Sa manière d’aborder les premières manches marque un progrès significatif dans le cheminement du jeune homme.

Mais à force de jouer avec le feu, il a fini par se brûler. Son service, son arme favorite, ne l’a pas aidé outre mesure comme c’est la coutume. Déjà qu’il servait sous ses standards, il a conclu la rencontre avec seulement 57 % de premières balles en jeu et 60 % de points gagnés en première offrande. Il jouait en plus contre le meilleur retourneur au monde sur terre battue. Alcaraz a remporté plus de la moitié de points lorsque son adversaire servait en deuxième balle.

Ce match de 2 h 20 a été une démonstration de la différence notoire entre un membre du top 3 et le reste de la meute. L’écart s’amenuise chaque année, mais il reste un fossé considérable entre Alcaraz et Auger-Aliassime, même si on ambitionne parfois de prononcer leurs noms dans la même conversation en raison de leur âge. Alcaraz est meilleur, plus constant et plus polyvalent. L’athlète de 21 ans était simplement trop fort pour Auger-Aliassime.

Une blessure au mauvais moment

Même s’il venait tout juste de se faire briser au cinquième jeu pour prendre un retard de 3-2 en deuxième manche, une blessure subie par Auger-Aliassime a complètement changé l’allure du match.

PHOTO DIMITAR DILKOFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime

Il était encore dans le coup lorsqu’il a commencé à laisser paraître des signes d’inconfort dans la jambe gauche. Au changement de côté, le Québécois a fait appel au physiothérapeute pour tenter de régler son état. La douleur semblait provenir de l’aine ou du haut de la cuisse. Il a finalement retraité vers le vestiaire pour subir des traitements et il est revenu au bout de neuf minutes. Mais Auger-Aliassime n’a plus été l’ombre de lui-même.

La meilleure solution aurait sans doute été d’abandonner, d’aller serrer la main de son rival, de plier bagage et de s’économiser. Cependant, comme Auger-Aliassime est bâti dans un moule similaire à celui de Federer, qui n’a jamais quitté l’un de ses 1526 matchs avant la fin, il a préféré poursuivre en dépit de la douleur, par respect pour son adversaire et des amateurs réunis autour du court central.

L’état de sa jambe le ralentissait, c’est d’une évidence. Il n’avait plus d’explosion sur ses services, plus d’appui pour ses amortis et aucune stabilité pour ses coups droits.

Auger-Aliassime a été grandement sollicité depuis le début de la saison sur terre battue en enchaînant les tournois de Monte-Carlo, Munich, Madrid et Rome. Reste à voir à quel point cette blessure est sérieuse.

La suite

Grâce à sa performance cette semaine à Paris, Auger-Aliassime grimpera de la 21e à la 18e position du classement mondial. Son meilleur positionnement depuis le mois d’octobre. Avec le peu d’écart entre les joueurs de cette portion du classement, un retour dans le top 15 est envisageable lors la saison sur gazon.

Pour sa part, Alcaraz est bien lancé pour rêver à un troisième titre en Grand Chelem. Jannik Sinner pourrait terminer le tournoi au sommet du classement mondial, et dépendamment du sort de Novak Djokovic, Alcaraz pourrait aussi venir le chauffer.

L’Espagnol affrontera Stefanos Tsitsipas, neuvième tête de série, au prochain tour.