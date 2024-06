Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Andy Murray, Arthur Cazaux, Stan Wawrinka, Laslo Djere, Jiri Lehecka, Jessica Pegula, Karolína Plíšková et Karolína Muchová se sont tous absentés de l’important tournoi de Rome, disputé en mai, en raison de blessures. Et cette hécatombe est en voie de devenir la normalité.

Les forfaits, les abandons, les appels aux massothérapeutes en plein match et les blessures à long terme sont devenus monnaie courante tant sur le circuit de l’ATP que sur celui de la WTA.

Il y a 69 tournois inscrits sur le calendrier 2024 de l’ATP et 59 sur le circuit de la WTA. Une moyenne, donc, effarante lorsqu’on considère que le calendrier s’étale sur environ 45 à 47 semaines.

Est-ce que cette surcharge pourrait expliquer à elle seule les nombreuses blessures ?

« De l’angle des joueurs, la réponse, c’est oui », estime Sylvain Bruneau, ancien entraîneur et chef du tennis féminin chez Tennis Canada.

« L’horaire des matchs, le calendrier et les tournois obligatoires, ça donne des situations un peu exceptionnelles, comme on a eu à Madrid. » Ici, Bruneau fait référence au parcours de Félix Auger-Aliassime jusqu’en finale du tournoi espagnol, alors que trois de ses adversaires avaient déclaré forfait.

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Sylvain Bruneau ne croit pas que le calendrier des joueurs de tennis sera modifié à court terme.

La quantité de tournois, les changements de surfaces et de balles, et surtout la violence physique du sport de haut niveau sont les principaux éléments pouvant expliquer qu’on en soit rendu là aujourd’hui.

Surtout pour les joueurs de haut de classement, qui jouent de trois à six matchs chaque semaine. « L’ATP et la WTA veulent protéger leurs meilleurs joueurs, mais il faut revoir comment on fait le calendrier et comment on prévoit les périodes de repos qui sont beaucoup trop courtes en fin d’année. »

Les joueurs se plaignent de plus en plus du rythme effréné imposé par le calendrier et les circuits professionnels. Les entraîneurs aussi. Et les observateurs également, car cela gâche une partie du spectacle et de l’engouement lorsque les principales vedettes sont absentes pour soigner leurs bobos.

« Je pense que c’est possible de revoir le calendrier. Mais est-ce que je pense que ça va se réaliser à court terme ? Je pense que non », ajoute Bruneau.

La sagesse de la jeunesse

Dans une entrevue accordée à La Presse en décembre dernier. Auger-Aliassime a avoué que les blessures, le volume et le manque de temps pour se reposer pouvaient expliquer sa difficile saison 2023.

« La prochaine fois, on veut mieux gérer cette phase-là, pour prendre le temps qu’il faut pour revenir sur le court quand je me sens à un très bon niveau pas juste physique, mais de jeu. On ne veut pas refaire des matchs comme à Roland-Garros où j’étais vraiment blessé et mal en point. Ou Wimbledon lorsque j’ai fini par avoir mal au genou durant le match », avait-il alors déclaré.

Puis, Sinner, pour expliquer son retrait de tournoi de Rome, a évoqué les conséquences à long terme que pourrait avoir le fait de jouer blessé simplement pour faire acte de présence dans un tournoi qu’il affectionne.

PHOTO DENIS BALIBOUSE, ARCHIVES REUTERS Jannik Sinner

Une chose est sûre : si je ne suis pas guéri à 100 %, je ferai une autre pause, car je n’ai pas envie de perdre trois années dans ma carrière. Je ne suis pas pressé, cela fait mal [de ne pas jouer], mais guérir mon corps est le plus important. Jannik Sinner

« Je salue grandement Jannik Sinner », a lancé Bruneau.

Nous sommes donc dans cette ère où, justement, les jeunes loups du circuit sont prêts à sacrifier des tournois, des points au classement et un éventuel cachet pour mieux récupérer.

Ce qui, pour certains, pourrait aussi avoir l’air d’être un luxe que d’autres ne peuvent pas se permettre, comme l’a rappelé avec justesse l’entraîneur émérite : « Les joueurs qui n’ont pas les bourses et les commanditaires de Jannik Sinner ont aussi la pression de devoir jouer régulièrement pour justement gagner leur vie. »

Plus difficile qu’on pense

La plupart des amateurs entretiennent l’idée que la vie des joueurs de tennis professionnel n’est que tapis rouges, vols nolisés, caviar et champagne. Or, il faut rétablir les faits.

Personne n’est à prendre en pitié. Ces athlètes vivent le rêve de bien des amateurs.

Reste que leur définition de tâches est beaucoup plus complexe qu’on pourrait le croire.

Pour les têtes de série, chaque tournoi est une jungle, un cirque. À peine arrivé d’un autre tournoi, un autre continent ou autre fuseau horaire, un joueur doit se rendre au stade pour faire la promotion du tournoi, rencontrer les organisateurs, se présenter à une conférence de presse, se déplacer pour faire des entrevues avec les télédiffuseurs, rencontrer les médias de la presse écrite, participer à des activités promotionnelles, signer des balles et des raquettes pour la bonne cause et tourner quelques capsules pour des commanditaires ou la personne responsable des réseaux sociaux du tournoi.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Bianca Andreescu (à droite) lors d’une séance de yoga avec des amateurs de tennis à Montréal, en 2023

Et ce, dès sa première journée. À travers tout ça, l’athlète n’a pas mangé, ne s’est pas entraîné, n’a frappé aucune balle, n’a obtenu aucun traitement et n’a fait aucune sieste. Le lendemain, il recommence. Et ça continue chaque jour jusqu’à ce qu’il soit éliminé. Puis il recommence quelques jours plus tard dans un autre tournoi, sur un autre continent et dans un autre fuseau horaire.

Les athlètes sont sollicités de toute part, tout le temps. Ça aussi, ça use, jure Bruneau.

« Je me rappelle avec Bianca [Andreescu], et c’est la réalité des autres joueuses, on était à Dubaï pour un camp d’entraînement, et elle avait peu de temps pour faire ce qu’elle avait à faire sur le terrain et à l’extérieur, et là je parle d’activation, de traitements et de physio. Et elle avait tout le temps deux ou trois trucs à faire pour un commanditaire, une cause. Elles sont constamment sollicitées. C’est un rythme fou. C’est très dur. Tu finis par t’adapter et t’habituer à tout ça, mais c’est extrêmement exigeant. »

Bruneau a participé à deux finales en tournoi du Grand Chelem. Avec Eugenie Bouchard à Wimbledon en 2014, puis avec Andreescu aux Internationaux des États-Unis en 2019.

Une partie du souvenir qu’il en garde concerne toutes les distractions entourant la participation des joueuses à ces deux grands matchs. « J’étais comme découragé, se rappelle-t-il en riant quelque peu. Je me disais : mais comment tu fais pour te préparer ? Toutes les demandes qu’elles avaient… Ça vient avec le fait de jouer une finale de tournoi du Grand Chelem. »

Il se souvient d’être rentré à l’hôtel avec Andreescu aux alentours de 21 h, la veille du match le plus important de sa vie, tellement la sollicitation était forte. Match qu’elle a finalement remporté. « C’était un truc après l’autre. »

Mais c’est la nouvelle réalité dans laquelle doivent baigner les meilleurs athlètes au monde. Pour le meilleur et pour le pire.