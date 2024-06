PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le Québécois Félix Auger-Aliassime a complété samedi un gain de 6-4, 6-2, 6-1 devant Ben Shelton, au troisième tour de Roland-Garros.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, 21e tête de série, a gagné en une heure et 52 minutes face à l’Américain, 15e tête d’affiche.

Le match avait été stoppé par la pluie avec le Québécois en avance 5-4 en première manche, vendredi.

Shelton a commis six doubles fautes et a fait deux fois plus de fautes directes que son rival (36-18).

Auger-Aliassime a récolté les six bris du match, en plus d’avoir le dessus 28-17 pour les coups gagnants.

PHOTO ALAIN JOCARD, AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime

Son prochain adversaire sera l’Espagnol Carlos Alcaraz, tête de série numéro 3.

Alcaraz est le champion en titre de Wimbledon.

Le Canadien a gagné leurs trois premières confrontations, avant de perdre les deux autres. Alcaraz l’a notamment battu à Indian Wells, cette année.

La pluie a aussi interrompu le match de l’Ontarien Denis Shapovalov, vendredi.

Il tire de l’arrière 6-3, 7-6 (0) et 2-1 devant Hubert Hurkacz, tête de série numéro 8.

Le match doit reprendre samedi.

Bianca Andreescu, de Mississauga, est opposée à Jasmine Paolini de l’Italie, 12e tête de série.

Vendredi, la Québécoise Leylah Annie Fernandez s’est inclinée 6-4, 7-6 (5) devant la Tunisienne Ons Jabeur, au troisième tour.

Huitième tête d’affiche, Jabeur s’est imposée en un peu moins de deux heures contre Fernandez, 21e tête de série.