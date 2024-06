(Paris) Novak Djokovic, N.1 mondial et tenant du trophée, s’est sorti du piège nocturne tendu par l’Italien Lorenzo Musetti (30e) 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0, au bout de la nuit et de l’effort dimanche au troisième tour de Roland-Garros.

Agence France-Presse

Mené deux manches à une à 1 h 30 du matin, dans un match lancé après 22 h 30 samedi sur le court Central, Djokovic a fini par venir à bout de Musetti à 3 h 06 du matin, après 4 h 29 de jeu. Jamais un match ne s’était achevé aussi tard à Roland-Garros.

« C’est peut-être le plus beau match que j’aie joué ici, a déclaré Djokovic en français, encore sur le court. C’est impossible de dormir maintenant avec toute cette adrénaline. Si vous avez une fête, je viens ! »

Djokovic, qui vient de fêter ses 37 ans, vit jusque-là une saison à des années-lumière de ses standards habituels : il n’a pas encore remporté le moindre tournoi ni même joué de finale.

Dans un match lancé tardivement, la faute à une programmation encore chamboulée par la pluie, « Nole » est passé à un point de mener deux manches à zéro, quand il a mené 6 points à 5 dans le jeu décisif. Mais sa deuxième balle mollassonne a été mise à profit par Musetti.

Deux points plus tard, à pile 1 h du matin, l’Italien a égalisé à une manche partout, d’une volée liftée de coup droit suivie d’une volée de revers.

Puis Djokovic a traversé la troisième manche comme un fantôme, apparemment à bout de souffle, parfois plié en deux, comme au ralenti, sans énergie ni flamme, et permis à Musetti de prendre l’avantage deux manches à une, en lâchant une dernière volée sans aucune conviction.

Au bord de dévisser, comme déséquilibré pendant certains points, le N.1 mondial a trouvé on ne sait où les ressources pour se relancer quand il semblait ne plus y avoir d’issue. Un bris, puis deux pour mener 5-2, et empocher la quatrième manche 6-3. Et un cavalier seul pour finir dans la manche décisive, sur un ultime retour gagnant.

En huitièmes de finale, le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem affrontera l’Argentin Francisco Cerundolo (27e), une seule manche perdue au fil de ses trois premiers tours.

Daniil Medvedev jouera en huitièmes de finale

PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS Daniil Medvedev

Daniil Medvedev, 5e mondial, a dû batailler durant 3 h 23 samedi pour venir à bout du Tchèque Tomas Machac (34e) 7-6 (7/4), 7-5, 1-6, 6-4 et se qualifier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros.

Alors qu’il avait bénéficié de l’abandon de son adversaire Miomir Kecmanovic au deuxième tour (à 6-1, 5-0 en faveur du Russe), Medvedev a reconnu avoir joué cette fois un match « très dur ».

« Après la perte du troisième manche et au début du quatrième, j’ai réussi à rester concentré. J’avais en tête d’aller au bout. Ça ne voulait pas dire forcément gagner, mais me battre jusqu’au bout. Le match pouvait tourner dans n’importe quel sens, alors je suis heureux d’avoir gagné », a-t-il commenté.

Son adversaire du jour ne jouait que pour la deuxième fois le tableau principal de Roland-Garros, mais il avait déjà atteint le 3e tour en début d’année aux Internationaux d’Australie et restait sur une victoire contre Novak Djokovic la semaine dernière à Genève.

Lundi, Medvedev sera opposé en huitièmes de finale à l’Australien Alex De Minaur (11e).

Jusqu’à cette année, le Russe de 28 ans affirmait sa détestation pure et simple de la terre battue : il n’a jamais dépassé les quarts de finale à Roland-Garros (joués en 2021) alors qu’il a remporté les Internationaux des États-Unis (2021) et joué des finales aux Internationaux d’Australie (2021, 2022, 2024) et aux Internationaux des États-Unis (2019, 2023). À Wimbledon, il a pour meilleur résultat la demi-finale jouée l’an dernier.

Lors de ses sept précédentes apparitions sur la terre parisienne, Medvedev a perdu cinq fois au premier tour, dont l’an dernier.

Face à Machac, il a mis 75 minutes à remporter la première manche au bris d’égalité. Puis il a légèrement écourté la deuxième (57 minutes) en réussissant le bris pour mener 6-5 et servir pour le set.

Sur sa lancée, il a fait le bris d’entrée de troisième set, mais Machac a recollé dans la foulée et remporté encore cinq jeux d’affilée pour remporter la manche.

Le bras de fer a repris dans le quatrième set mais le Tchèque a craqué sur la fin : mené 5-4, il a offert une balle de match sur un smash manqué puis frappé un ultime coup largement en dehors des limites du terrain.

Alexander Zverev, quatrième tête de série, a pour sa part prévalu 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 et 7-6 (6) face à Tallon Griekspoor (no 26), des Pays-Bas, samedi.