(Paris) Daniil Medvedev, 5e mondial, a dû batailler durant 3 h 23 samedi pour venir à bout du Tchèque Tomas Machac (34e) 7-6 (7/4), 7-5, 1-6, 6-4 et se qualifier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros.

Agence France-Presse

Alors qu’il avait bénéficié de l’abandon de son adversaire Miomir Kecmanovic au deuxième tour (à 6-1, 5-0 en faveur du Russe), Medvedev a reconnu avoir joué cette fois un match « très dur ».

« Après la perte du troisième set et au début du quatrième, j’ai réussi à rester concentré. J’avais en tête d’aller au bout. Ça ne voulait pas dire forcément gagner, mais me battre jusqu’au bout. Le match pouvait tourner dans n’importe quel sens, alors je suis heureux d’avoir gagné », a-t-il commenté.

Son adversaire du jour ne jouait que pour la deuxième fois le tableau principal de Roland-Garros, mais il avait déjà atteint le 3e tour en début d’année aux Internationaux d’Australie et restait sur une victoire contre Novak Djokovic la semaine dernière à Genève.

Lundi, Medvedev sera opposé en huitièmes de finale à l’Australien Alex De Minaur (11e) ou à l’Allemand Jan-Lennard Struff (41e).

Jusqu’à cette année, le Russe de 28 ans affirmait sa détestation pure et simple de la terre battue : il n’a jamais dépassé les quarts de finale à Roland-Garros (joués en 2021) alors qu’il a remporté les Internationaux des États-Unis (2021) et joué des finales aux Internationaux d’Australie (2021, 2022, 2024) et aux Internationaux des États-Unis (2019, 2023). À Wimbledon, il a pour meilleur résultat la demi-finale jouée l’an dernier.

Lors de ses sept précédentes apparitions sur la terre parisienne, Medvedev a perdu cinq fois au premier tour, dont l’an dernier.

Face à Machac, il a mis 75 minutes à remporter la première manche au bris d’égalité. Puis il a légèrement écourté la deuxième (57 minutes) en réussissant le bris pour mener 6-5 et servir pour le set.

Sur sa lancée, il a fait le bris d’entrée de troisième set, mais Machac a recollé dans la foulée et remporté encore cinq jeux d’affilée pour remporter la manche.

Le bras de fer a repris dans le quatrième set mais le Tchèque a craqué sur la fin : mené 5-4, il a offert une balle de match sur un smash manqué puis frappé un ultime coup largement en dehors des limites du terrain.