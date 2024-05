PHOTO JEAN-FRANCOIS BADIAS, ASSOCIATED PRESS

Tsitsipas et Sinner en huitièmes de finale, Rublev éliminé

(Paris) Stefanos Tsitsipas, N.9 mondial et victorieux à Monte-Carlo mi-avril, a rejoint en vitesse les huitièmes de finale de Roland-Garros en éjectant le Chinois Zhang Zhizhen (44e) 6-3, 6-3, 6-1 en 91 minutes vendredi.

Agence France-Presse

Pour une place en quarts de finale, le double finaliste en Grand Chelem (Roland-Garros 2021 et Internationaux d’Australie 2023) affrontera l’Italien Matteo Arnaldi (35e), tombeur du N.6 mondial Andrey Rublev en trois manches plus tôt dans la journée.

Trente coups gagnants frappés contre vingt fautes directes, aucune balle de break à écarter : le Grec de 25 ans a rendu une copie très propre.

« J’ai senti que mon tennis était très fluide, la balle sortait vraiment bien de ma raquette, je trouvais des bons angles, j’étais précis dans mes décisions et le placement de mes balles, a-t-il énuméré. C’est un sentiment génial quand vous êtes capable de produire ce genre de tennis. »

Sinner avance au tour suivant

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS Jannik Sinner

Le N.2 mondial Jannik Sinner, lauréat des Internationaux d’Australie en janvier, a rallié les huitièmes de finale de Roland-Garros sans perdre une manche après sa victoire 6-4, 6-4, 6-4 face au Russe Pavel Kotov (56e) sous le toit du court Central vendredi.

Son prochain adversaire sera soit le Français Corentin Moutet (79e), soit l’Autrichien Sebastian Ofner (45e).

Il a suffi d’un bris dans chaque manche à Sinner pour faire la différence et s’imposer en 2 h 27 min. À l’inverse, l’Italien de 22 ans n’a jamais cédé son service tout au long de la partie. Il n’a eu à faire face qu’à une balle de bris.

Sinner a rendu une copie très à son avantage, avec 36 coups gagnants frappés contre seulement 21 fautes directes.

Homme en forme de la première partie de saison, Sinner a été freiné par une hanche droite douloureuse au cours de la tournée sur terre battue. Il a déclaré forfait à la veille de son quart de finale à Madrid puis renoncé à jouer à Rome.

En plus des Internationaux d’Australie, le jeune Italien aux boucles rousses s’est imposé à Rotterdam et Miami en 2024 et est bien placé pour devenir N.1 mondial à l’issue de la quinzaine parisienne.

Rublev éliminé au 3e tour

PHOTO BERTRAND GUAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Andrey Rublev est sorti de son match frustré.

Andrey Rublev, 6e joueur mondial, est passé à côté de son troisième tour à Roland-Garros, vendredi, nettement battu 7-6 (8/6), 6-2, 6-4 par l’Italien Matteo Arnaldi (35e), auteur d’une performance très solide.

Le Russe de 26 ans, habitué aux deuxièmes semaines du côté de la Porte d’Auteuil, où il a atteint deux fois les quarts de finale, pourra surtout regretter son manque de réalisme lors de la première manche, au cours de laquelle il a brisé le premier, avant de gâcher ensuite une balle de manche dans le jeu décisif.

Sur quoi, le récent vainqueur du Masters 1000 de Madrid est sorti de son match, frustré et accumulant les grossières erreurs, non sans manifester son énervement à de nombreuses reprises.

En face, Arnaldi, qui participe à 23 ans à son deuxième Roland-Garros, est lui bien resté concentré jusqu’au bout, pour boucler l’affaire en 2 h 33.

« Gagner la première manche m’a forcément mis en confiance dans ce match où je n’étais pas le favori. Il n’a certes pas joué son meilleur tennis, mais mon plan tactique a aussi très bien fonctionné », s’est félicité l’Italien, récompensé par son agressivité sur le cours à l’image de ses 64 coups gagnants.

Il affrontera en 8es de finale soit le Grec Stefanos Tsitsipas (9e) soit le Chinois Zhizhen Zhang (44e).