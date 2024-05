(Paris) Novak Djokovic, N.1 mondial et tenant du trophée, a connu une entrée en lice laborieuse à Roland-Garros, vainqueur en plus de deux heures et demie de l’invité français Pierre-Hugues Herbert (142e) 6-4, 7-6 (7/3), 6-4 en session de soirée mardi.

Agence France-Presse

Djokovic, qui a semblé régulièrement agacé, s’est imposé précisément en 2 h 31 min, sur une double faute de Herbert. Quelques points plus tôt, il n’avait pu éviter une chute sur la terre battue parisienne, visiblement sans conséquence, en se ruant vers le filet.

De l’autre côté du filet, le trentenaire français jouait pourtant son tout premier match sur le circuit principal en 2024. Son premier même depuis novembre 2023.

Le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem, qui vient de fêter ses 37 ans, vit jusque-là une saison à des années-lumière de ses standards habituels : il n’a pas encore remporté le moindre tournoi ni même joué de finale. Sa place de N.1 mondial en est menacée à l’issue de la quinzaine parisienne.

Engagé à Genève la semaine précédent Roland-Garros, il s’y est incliné dans le dernier carré, battu par le Tchèque Tomas Machac (alors 44e) 6-4, 0-6, 6-1 et malade.

Il s’est en outre récemment séparé de deux des personnages clés de son équipe : son entraîneur Goran Ivanisevic et son préparateur physique Marco Panichi.

Au deuxième tour, Djokovic affrontera l’Espagnol Roberto Carballes (63e), tombeur du Français Constant Lestienne 6-3, 7-5