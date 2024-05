(Paris) Les Québécois Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez ont réussi leur entrée en scène aux Internationaux de tennis de France, lundi. Mais ç’a été plus facile pour l’une que pour l’autre.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime voguait allègrement vers une victoire en trois manches consécutives lorsque Dame Nature lui a compliqué la tâche en forçant à deux reprises l’interruption de son match contre le Japonais Yoshihito Nishioka – dont une fois alors qu’il était à un jeu de la victoire.

Le Québécois a éventuellement pris la mesure de Nishioka 6-2, 6-4 et 6-4 au bout de deux heures et 13 minutes de jeu sur la terre battue du court no 6, et il affrontera au prochain tour l’Allemand Henri Squire, 221e au monde, qui a surpris l’Australien Max Purcell 6-2, 6-2, 3-6, 4-6 et 7-6 (10).

Auger-Aliassime, la 21e tête de série du tournoi, présente maintenant une fiche de 4-2 en carrière contre Nishioka, 72e raquette mondiale. Le représentant de l’unifolié a remporté ses quatre derniers duels contre lui, dont ceux à l’Omnium Banque Nationale de Montréal en 2022 et au Masters de Madrid plus tôt ce printemps.

Ç’a été beaucoup plus simple pour Fernandez, dont le début du match a été reporté de quelques heures en raison de la météo.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Leylah Annie Fernandez

La 31e tête de série du tournoi s’est rapidement débarrassé de la Française Jessika Ponchet, une joueuse invitée, en deux manches et 6-2, 6-0 au bout d’une heure et neuf minutes de jeu. Fernandez, qui est âgée de 21 ans, affrontera au deuxième tour la Chinoise Xiyu Wang, 61e au monde, qui a battu sa compatriote Zhuoxuan Bai 7-5, 6-7 (4) et 6-3.

Ils ont été rejoints en fin de journée par leur compatriote Bianca Andreescu, qui a savouré sa première victoire en près de 10 mois après avoir pris la mesure de l’Espagnole Sara Sorribes Tormo 7-5, 6-1 au premier tour. L’Ontarienne âgée de 23 ans retrouvera maintenant sur sa route la 23e tête de série, la Russe Anna Kalinskaya, qui a vaincu la Française Clara Burel 7-6 (3), 7-5.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Bianca Andreescu

Andreescu, qui pointe au 228e rang mondial, n’avait pas disputé de rencontre depuis sa blessure au dos subie à l’Omnium Banque Nationale de Montréal en août dernier. La championne des Internationaux des États-Unis en 2019 a d’ailleurs accédé au tableau principal parisien en vertu de son classement protégé.

Pour sa part, l’Ontarien Denis Shapovalov affrontera un peu plus tard aujourd’hui au premier tour à Roland-Garros le Français Luca Van Assche, 101e au monde. Ce sera leur premier duel en carrière.

Hier, le Montréalais Gabriel Diallo est venu de l’arrière, mais il s’est tout de même incliné en cinq manches de 7-5, 7-6 (3), 3-6, 1-6, 7-5 face au Japonais Kei Nishikori, lors de la première ronde du tournoi de Roland-Garros. Diallo était le seul Canadien à disputer un match lors de la première journée de ce tournoi majeur présenté en France.