Swiatek, Fritz et Zverev avancent au tour suivant

(Rome) La reine mondiale Iga Swiatek a atteint les demi-finales de l’Omnium d’Italie grâce à une victoire de 6-1, 6-3 contre l’ancienne finaliste Madison Keys, mardi.

Associated Press

Swiatek avait vaincu Keys par le même score il y a deux semaines lors des demi-finales du tournoi de Madrid.

Keys, no 16, a gaspillé chacune des 10 balles de bris accordées par Swiatek. La frustration a eu le meilleur sur elle à un certain point, frappant sa raquette contre la terre battue.

Lors des demi-finales, Swiatek, deux fois championne à Rome, croisera le fer avec Coco Gauff, no 3, ou Qinwen Zheng, no 7.

PHOTO FILIPPO MONTEFORTE, AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Fritz

Chez les hommes, l’Américain Taylor Fritz a atteint les quarts de finale pour une première fois à Rome même s’il a gaspillé une balle de match en deuxième manche. Il s’est finalement imposé 6-2, 6-7 (11), 6-1 contre Grigor Dimitrov.

Fritz a sauvé chacune des 11 balles de bris qu’il a accordées et il affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre Alexander Zverev, no 3, et Nuno Borges.

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo a enchaîné sa victoire contre le favori Novak Djokovic en battant Karen Khachanov 7-6 (5), 7-6 (10). Il a ainsi atteint les quarts de finale d’un tournoi de la série Masters pour une première fois en carrière.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Alexander Zverev

L’Allemand Alexander Zverev a rallié sans encombre les quarts de finale du Masters 1000 de Rome en battant le Portugais Nuno Borges, 53e mondial, 6-2, 7-5, mardi.

Le N.5 mondial disputera son troisième quart de finale de l’année en Masters 1000 après Indian Wells et Miami.

Il sera opposé mercredi à l’Américain Taylor Fritz (13e).