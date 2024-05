(Madrid) La joueuse kazakhe et N.4 mondiale Elena Rybakina s’est qualifiée dans la douleur pour le dernier carré à Madrid, en battant 4-6, 7-6 (7/4), 7-5 sa compatriote Yulia Putintseva (50e) mercredi en quart de finale, après avoir sauvé deux balles de match.

Agence France-Presse

Une des femmes en forme du moment avec cinq finales et trois titres (Stuttgart, Abou Dabi, Brisbane) depuis le début de l’année, Rybakina, âgée de 24 ans, n’avait jusqu’ici laissé aucun set à ses adversaires dans la capitale espagnole.

Elle a pourtant longtemps été dominée par Putintseva, 29 ans et qui avait remporté leurs deux seuls affrontements sur le circuit, à Rome en 2020 et Indian Wells en 2021.

Nerveuse et multipliant les erreurs (huit doubles fautes au total), Rybakina a rapidement cédé dans la première manche. Toujours aussi inconstante dans la deuxième manche, elle a pourtant réussi à s’accrocher pour débreaker et s’imposer malgré tout dans le bris d’égalité.

À nouveau en grande difficulté dans le troisième set, tout paraissait perdu pour la gagnante de Wimbledon 2022, menée 5 à 2 avec deux balles de match pour son adversaire.

Jusqu’à l’effondrement de Putintseva. Après avoir échoué à convertir ses balles de match, la Kazakhe de 29 ans s’est écroulée, perdant cinq jeux d’affilée, et le match après 2 h 50 de lutte.

En demi-finale, Rybakina affrontera soit la jeune russe Mirra Andreeva (43e), de retour à Madrid un an après sa révélation sur le circuit et qui a fêté ses 17 ans lundi, soit la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du titre à Madrid.