(Monte-Carlo) Novak Djokovic n’a pas eu l’air dans son assiette à quelques moments et il a commis plusieurs fautes directes, mais il a élevé son jeu d’un cran lors des points importants pour accéder aux quarts de finale du Masters de Monte-Carlo, jeudi.

La Presse Canadienne

Le Serbe, meilleur joueur au monde et double champion à Monte-Carlo, a pris sa revanche aux dépens de Lorenzo Musetti, qui l’avait défait au troisième tour l’an dernier. Djokovic a converti cinq de ses six balles de bris et il a signé une victoire de 7-5, 6-3.

« Le défi était très difficile aujourd’hui. J’ai perdu contre lui l’an dernier au même moment pendant le tournoi. Je suis fier d’avoir retrouvé de l’efficacité », a dit Djokovic, qui dispute un premier tournoi depuis qu’il a coupé les ponts avec son ancien entraîneur, Goran Ivanisevic.

Djokovic n’a pas joué beaucoup cette année et il montre un dossier de 10-3. Son meilleur résultat remonte à la demi-finale des Internationaux d’Australie. Il utilise le tournoi de Monte-Carlo sur terre battue pour peaufiner sa préparation en vue du tournoi de Roland-Garros, le mois prochain.

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Lorenzo Musetti

Djokovic a immédiatement perdu son service et il a éprouvé des difficultés à s’adapter à la variété de coups de Musetti. L’Italien a réussi quelques beaux amortis, il a été bon sur la ligne de fond et son revers à une main a placé le Serbe sur les talons.

Le point décisif est survenu au huitième jeu, quand Djokovic a brisé Musetti après que ce dernier eut laissé filer une avance de 40-0. Le Serbe a obtenu un autre bris au 12e jeu, à la suite d’une double faute de son adversaire.

Djokovic a gagné le titre à Monte-Carlo en 2013 et en 2015. Il n’avait pas accédé aux quarts de finale à cet évènement depuis son dernier titre, il y a neuf ans.

Il croisera maintenant le fer avec Alex de Minaur, qui a battu Alexei Popyrin 6-3, 6-4.

Plus tôt dans la journée, le Russe Karen Khachanov a accédé aux quarts de finale à Monte-Carlo pour la première fois de sa carrière après avoir pris la mesure de son compatriote et no 4 mondial Daniil Medvedev 6-4, 7-5.

Le match a été âprement disputé, les tennismen se livrant à de longs échanges en fond de terrain. Ils ont claqué des balles lourdes, à un rythme soutenu, pendant l’essentiel de la rencontre, mais c’est finalement Khachanov qui a tiré son épingle du jeu dans les moments cruciaux.

Le 17e joueur mondial est donc venu à bout de Medvedev au bout d’une heure et 53 minutes de jeu sur la terre battue monégasque, signant sa quatrième victoire en carrière contre un joueur du top -5 mondial – et sa première cette saison.

« J’ai perdu quelques matchs serrés contre lui sur le ciment. J’ai obtenu de bons résultats en carrière sur la terre battue, même si je n’ai jamais décroché de titre, a expliqué Khachanov en entrevue d’après-match sur le terrain. J’ai participé aux quarts de finale des Internationaux de France à deux reprises. Je gagne des matchs, mais jamais de titre.

« Ce résultat me procure de la confiance, surtout parce que le jeu est différent sur la terre battue. C’est pour ça que j’ai tenté une approche différente aujourd’hui. J’ai essayé de mettre plus d’effets dans mes balles, et de le forcer à reculer dans le terrain », a-t-il poursuivi.

La 15e tête de série du tournoi, qui a triomphé à Doha plus tôt cette saison sur le ciment, affrontera en quarts de finale le vainqueur du duel entre le double champion du Masters de Monte-Carlo, le Grec Stefanos Tsitsipas, et l’Allemand Alexander Zverev.

En fin de journée, le Danois Holger Rune aura rendez-vous avec le Bulgare Grigor Dimitrov, alors que l’Allemand Jan-Lennard Struff croisera le fer avec la deuxième tête de série et champion en titre des Internationaux d’Australie, l’Italien Jannik Sinner.