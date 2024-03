PHOTO ALASTAIR GRANT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Halep de retour, Swiatek et Alcaraz arrivent lancés

(Miami) La Roumaine Simona Halep, après une longue suspension, fait son grand retour à l’occasion du Masters 1000 de Miami, qui débute mardi, où Iga Swiatek et Carlos Alcaraz arrivent lancés après leur titre à Indian Wells.

Halep, le retour

L’annonce a fait sensation il y a deux semaines : l’ex-N. 1 mondiale Simona Halep a vu sa suspension pour deux infractions antidopage réduite de quatre ans à neuf mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS). La joueuse âgée de 32 ans, double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019), a ainsi été invitée à Miami, sa peine ayant été purgée.

Pour autant, dans quelle forme se trouve la Roumaine, elle qui n’a plus joué depuis une défaite au premier tour des Internationaux des États-Unis fin août 2022 ?

« Le stress par lequel elle est passée, c’est dur à imaginer. Je ne sais pas comment elle a géré ses entraînements, je sais qu’elle faisait des blocs, mais il y a beaucoup de flou. Si elle a accepté la “wild card” à Miami, c’est qu’elle se sent prête à revenir au moins physiquement », a estimé la Française Caroline Garcia.

Simona Halep disputera son premier tour mardi ou mercredi contre l’Espagnole Paula Badosa (82e mondiale) avant un éventuel choc au deuxième tour contre la N.2 mondiale, la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Djokovic et Nadal absents

Sorti dès son deuxième match à Indian Wells la semaine dernière, le N.1 mondial Novak Djokovic a dans la foulée annoncé faire l’impasse sur Miami, tournoi qu’il a remporté à six reprises, mais où il n’a plus évolué depuis 2019, lui qui a longtemps été banni du territoire américain faute de vaccination contre la COVID-19.

Le Serbe âgé de 36 ans a assumé vouloir se montrer plus « sélectif » cette saison, alors qu’il vise avant tout les Grands Chelems et les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août). Il restera quoi qu’il en soit N.1 mondial à l’issue du tournoi.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, ARCHIVES REUTERS Novak Djokovic et Rafael Nadal

Autre monstre sacré du tennis, l’Espagnol Rafael Nadal ne s’alignera pas non plus en Floride, après avoir déclaré forfait à Indian Wells au dernier moment, ne s’estimant pas prêt, après une année 2023 presque blanche et une opération à la hanche.

Le Majorquin cherche à se remettre d’aplomb pour une probable dernière saison et vise désormais la terre battue de Monte-Carlo (7-14 avril), afin de préparer au mieux Roland-Garros (20 mai-9 juin), et une éventuelle participation aux JO.

Swiatek et Alcaraz lancés

La Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, et l’Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 chez les hommes, arrivent à Miami auréolés de leur titre à Indian Wells.

PHOTO RYAN SUN, ASSOCIATED PRESS Iga Swiatek

Swiatek, patronne du circuit depuis deux ans, s’est montrée intraitable en Californie, notamment en finale face à la Grecque Maria Sakkari. Elle a déjà remporté Miami en 2022.

Alcaraz a lui vaincu ses « doutes » avec un premier trophée depuis Wimbledon en 2023 et lorgne aussi un deuxième titre en Floride après 2022.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS Carlos Alcaraz

« Gagner des tournois m’aide beaucoup et ce résultat me donne un boost de confiance pour Miami », a-t-il indiqué dimanche après sa victoire en finale contre le Russe Daniil Medvedev.

Les tenants : Kvitova en pause, Medvedev en forme

Finaliste à Indian Wells, Medvedev est d’ailleurs le tenant du titre en Floride, où il avait battu l’an dernier en finale l’Italien Jannik Sinner.

Chez les femmes, la tenante du titre, la Tchèque Petra Kvitova, 34 ans, a mis sa carrière en pause depuis la fin d’année dernière et attend un enfant.