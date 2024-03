PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

(Indian Wells) Jannik Sinner a défait Jiri Lehecka 6-3 et 6-3 pour atteindre les demi-finales du tournoi de tennis d’Indian Wells, jeudi, et porter sa séquence de victoires à 16 matchs cette année.

La séquence de Sinner inclut son titre aux Internationaux d’Australie en janvier. L’Italien montre une fiche de 19-0 depuis la Coupe Davis, à la fin de la saison dernière. Sinner a gagné 21 de ses 22 dernières manches.

« Vous méritez ces choses en travaillant fort et en y croyant, a dit Sinner, lors d’une entrevue avec la chaîne Tennis Channel. Je suis content [d’être capable de le faire]. Ça ne change rien si vous êtes 16-0 ou peu importe. »

Sinner n’a commis que quatre fautes directes en première manche, alors que Lehecka en a commis 17.

Jannik Sinner et Jiri Lehecka à la fin du duel

L’Italien a réussi le seul bris de service de la deuxième manche, au quatrième jeu, à l’aide d’un revers gagnant.

Lehecka a effacé la première balle de match de la troisième raquette mondiale, au huitième jeu. Sinner a toutefois mis fin au duel lors de sa quatrième balle de match, sur son service.

« J’ai amélioré plusieurs choses et ça me rend plus confiant sur le terrain », s’est exprimé Sinner.

La meilleure joueuse au monde Iga Swiatek a tiré de l’arrière 1-4 en première manche, mais a obtenu son billet pour les demi-finales à la suite du forfait de Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki a dû déclarer forfait en raison d'une blessure.

Swiatek menait 6-4 et 1-0, grâce à un bris de service d’entrée en deuxième manche, lorsque Wozniacki a déclaré forfait en raison d’une blessure au pied droit.

C’était la troisième année consécutive que Swiatek se qualifiait pour le carré d’as à Indian Wells, elle qui n’a perdu que 14 jeux jusqu’ici dans le tournoi.

Wozniacki disputait un septième tournoi depuis son retour à la compétition, après avoir pris sa retraite du tennis il y a trois ans et demi.

De son côté, Marta Kostyuk a vaincu Anastasia Potapova 6-0 et 7-5.

Potapova avait remporté les deux derniers duels entre les deux joueuses.