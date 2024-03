PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

(Indian Wells) L’Italien Jannik Sinner, vainqueur des internationaux d’Australie en janvier, s’est débarrassé de l’Australien Thanasi Kokkinakis (6-3, 6-0) pour son entrée au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (Californie, États-Unis).

Agence France-Presse

Dispensé du premier tour comme toutes les têtes de série, Sinner a bataillé dans le premier set contre un adversaire bien en jambes. Un jeu très accroché sur le service de l’Australien à 4-3 pour Sinner s’est montré déterminant.

Après ce break (5-3), Sinner n’a plus perdu un seul jeu.

« Je suis heureux évidemment, c’était un match difficile, contrairement à ce qu’indique le score. Après mon break je me suis senti mieux immédiatement », a commenté le N.3 mondial.

L’Italien âgé de 22 ans a remporté ses 13 matchs disputés en 2024, lui qui a été titré à Melbourne puis à l’ATP 500 de Rotterdam en février.

« Je ne suis pas imbattable, je suis juste bien préparé. Je travaille très dur pour me mettre dans cette position », a-t-il assuré.

« J’ai de la confiance. Mais ça peut partir rapidement dans la mauvaise direction. J’espère continuer ma série le plus possible, mais elle peut tout à fait s’arrêter dans deux jours. Mes concurrents me connaissent mieux désormais, ça rend les choses intéressantes. »

Il affrontera au 3e tour dimanche le Croate Borna Coric ou l’Allemand Jan-Lennard Struff.