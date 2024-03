PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

Sinner et Swiatek en maîtrise pour leur entrée

(Indian Wells) L’Italien Jannik Sinner, vainqueur de l’Open d’Australie en janvier, s’est débarrassé de l’Australien Thanasi Kokkinakis (6-3, 6-0) pour son entrée au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells (Californie, États-Unis).

Agence France-Presse

La N.1 mondiale polonaise Iga Swiatek a elle dominé l’Américaine Danielle Collins sur le même score.

Dispensé du premier tour comme toutes les têtes de série, Sinner a bataillé dans le premier set contre un adversaire bien en jambes. Un jeu très accroché sur le service de l’Australien à 4-3 pour Sinner s’est montré déterminant.

Après ce break (5-3), Sinner n’a plus perdu un seul jeu.

« Je suis heureux évidemment, c’était un match difficile, contrairement à ce qu’indique le score. Après mon break je me suis senti mieux immédiatement », a commenté le N.3 mondial.

L’Italien âgé de 22 ans a remporté ses 13 matchs disputés en 2024, lui qui a été titré à Melbourne puis à l’ATP 500 de Rotterdam en février.

« Je ne suis pas imbattable, je suis juste bien préparé. Je travaille très dur pour me mettre dans cette position », a-t-il assuré.

« J’ai de la confiance. Mais ça peut partir rapidement dans la mauvaise direction. J’espère continuer ma série le plus possible, mais elle peut tout à fait s’arrêter dans deux jours. Mes concurrents me connaissent mieux désormais, ça rend les choses intéressantes. »

Il affrontera au 3e tour dimanche le Croate Borna Coric ou l’Allemand Jan-Lennard Struff.