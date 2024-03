Indian Wells Rafael Nadal déclare forfait, ne s’estime « pas prêt à jouer »

(Indian Wells) L’Espagnol Rafael Nadal, légende du tennis aux 22 titres du Grand Chelem, a déclaré forfait mercredi pour le Masters 1000 d’Indian Wells (Californie, États-Unis), jetant un peu plus le doute sur son possible retour au plus haut niveau.