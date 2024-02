(Acapulco) Daniel Altmaier a surpris tout le monde, mardi, après avoir évincé le favori Alexander Zverev dans un duel entre tennismen allemands au premier tour du tournoi de tennis d’Acapulco.

Associated Press

Altmaier, qui est âgé de 27 ans et qui occupe le 57e rang mondial, a vaincu son compatriote pour la première fois en trois tentatives au bout de deux heures et 26 minutes de jeu sur le ciment mexicain. Il affrontera au deuxième tour Miomir Kecmanovic.

Zverev, sixième au classement de l’ATP, a vu sa séquence de sept victoires contre des compatriotes prendre fin. Sa dernière défaite contre l’un d’entre eux remontait à 2019, lorsqu’il s’était incliné devant Dustin Brow, à Stuttgart.

PHOTO HENRY ROMERO, REUTERS Alexander Zverev

Un peu plus tôt mardi, la deuxième tête de série Holger Rune a facilement accédé au deuxième tour après avoir pris la mesure de l’Américain Michael Mmoh 6-2, 6-3.

Rune, classé septième au monde, a mis 92 minutes pour battre Mmoh, qui a dû franchir les qualifications pour se retrouver dans le tableau principal.

Le Danois âgé de 20 ans avait atteint le carré d’as à Acapulco l’an dernier, et il affrontera maintenant Aleksandar Kovacevic, qui a disposé de Jordan Thompson 6-3, 5-7, 6-4.

Par ailleurs, la cinquième tête de série, Stefanos Tsitsipas, a éliminé le Russe Roman Safiullin 6-3, 6-4. Il affrontera au deuxième tour le tombeur de Félix Auger-Aliassime, l’Italien Flavio Cobolli.

Le Grec âgé de 25 ans s’est retrouvé en demi-finales du tournoi de Los Cabos la semaine dernière, et il convoite son premier titre en carrière dans un tournoi de la série ATP 500.

L’Américain Frances Tiafoe, huitième tête de série, a pris la mesure de Max Purcell 4-6, 6-3 et 6-0. Il affrontera au prochain tour Dominik Köpfer, qui a disposé de Terence Atmane 6-4, 4-6 et 6-0.

Tiafoe est l’Américain le mieux classé dans ce tournoi après que ses compatriotes Taylor Fritz (no 4) et Tommy Paul (no 7) aient été éliminés lundi.

Pour sa part, Casper Ruud est venu à bout de Christopher Eubanks 6-4, 6-7 (5) et 6-3. Ruud aura rendez-vous au deuxième tour avec Dusan Lajovic, qui a battu Rodrigo Pacheco 6-2, 6-2.